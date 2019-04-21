الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ 93 بحضور قداس عيد القيامة

احتفلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وهي أطول ملوك العالم جلوسًا على العرش وأكبرهم سنًا، بعيد ميلادها الـ 93، اليوم الأحد، بحضور قداس عيد القيامة التقليدي في قلعة وندسور.

وحضرت إليزابيث القداس الذي أقيم في كنيسة سانت جورج، برفقة أفراد من عائلتها، من بينهم حفيداها الأمير وليام، والأمير هاري وكاثرين زوجة وليام.

ولم تحضر ميجان زوجة الأمير هاري القداس، إذ ينتظر الزوجان ولادة طفلهما الأول قريبًا.

ونشر الزوجان، اللذان تزوجا في الكنيسة نفسها في مايو/ أيار 2018، تهنئة للملكة بعيد ميلادها على حسابهما الرسمي على ”إنستغرام“.

وكتبا: ”عيد ميلاد سعيد لجلالتك.. يا سيدتي.. يا جدتنا. نتمنى لك قضاء أجمل يوم! هاري وميجان“.

وولدت الملكة إليزابيث في الـ 21 من أبريل/ نيسان من عام 1926 في شارع بروتون وسط لندن، وتولت العرش العام 1952، وهي في الـ 25 من عمرها، مما يعني أن ملكها مستمر منذ أكثر من 67 عامًا.

وهناك احتفال رسمي بعيد ميلاد الملكة في يونيو/ حزيران، يتم الاحتفال به بعرض عسكري كبير، وسط العاصمة البريطانية.