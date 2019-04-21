هيا الشعيبي تكشف عن السبب الحقيقي لخلافها مع طليقها طارق العلي (فيديو)

قالت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إن السبب الحقيقي وراء المشكلة التي وقعت بينها وبين طليقها الفنان طارق العلي، هو فنانة ليست من أصل كويتي، رافضة أن تذكر اسمها.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: ”مشكلتي مع طارق العلي كانت بسبب فنانة مو كويتية وأنا مو حابة أذكر اسمها لأنها ولا شيء بالنسبه لي.. إللي صار صار.. في النهاية بقول إني بحبه وأعزه.. والموضوع ما عاد يعنيني لأني بادرت وايد دون نتيجة“.

وتابعت هيا: ”أنا ما بقيت أجيب سيرة طليقي طارق العلي، عشان لما بجيب سيرته الناس بتقولي إنتي قطين حالك عليه إنتي تبينه.. وهو كمان بادر بالكلام الطيب اتجاهي.. وأيامنا كانت وايد جميله في المسرح والكواليس“.

أما عن سبب توقفها عن الإنتاج، قالت: ”أنا نجحت في تجربه الإنتاج ووايد حاربوني في هذا المجال.. لكن سبب توقفي عن الإنتاج هو أن والدي توفي أثناء إنتاجي لأحد الأعمال.. وإحنا المسلمين نؤمن بالعين والحسد لأنه مذكور في القرآن، ولكن ناويه أرجع أكمل وأدش المجال من جديد بقوة“.