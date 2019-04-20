بعد قرار وقفها عن الغناء.. شيرين تُغني ”تتر“ لمسلسل لبناني

أعلن المُنتج اللبناني صادق الصبّاح، عن زيارة المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، لتصوير مشاهدها في أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، هي ”تتر“، لمسلسل ”خمسة ونص“، الذي يقوم ببطولته الفنانان قُصي خولي ونادين نجيم.

وأعرب صادق الصباح، عن سعادته بزيارة الفنانة لموقع تصوير المسلسل، لافتًا إلى أنه تناقش معها حول رؤيتها في الفن، موضحًا أن غناء شيرين، باللهجة اللبنانية يؤكد أن الفن لا جنسية له، وأنه جسر تواصل ولغة محبة بعدة لهجات.

ونشر المنتج اللبناني صورة للفنانة، من كواليس تصوير الأغنية، وذلك عبر حسابه في ”تويتر“، وعلقّ قائلًا: ”من كواليس تصوير تتر ”خمسة ونص“ مع النجمة شيرين عبد الوهاب، التي زارت أمس موقع التصوير، وصورت مشاهدها بإشراف المخرج فيليب أسمر“.

وأضافت صادق: ”شيرين غنت باللهجة اللبنانية وتشاركنا رؤيتنا بأن الفن لا جنسية له، وهو جسر تواصل ولغة محبة بعدة لهجات، أما النجومية فتسلق ووصول وثبات وروح تشعّ“.

من كواليس تصوير تتر #خمسة_ونص مع النجمة شرين عبد الوهاب التي زارت أمس موقع التصوير وصورت مشاهدها بإشراف المخرج #فيليب_اسمر ، غنت باللهجة اللبنانية وتشاركنا رؤيتنا بأن الفن لا جنسية له، هو جسر تواصل ولغة محبة بعدة لهجات. اما النجومية فتسلق ووصول وثبات وروح تشعّ @sherine pic.twitter.com/PAbe9zS8Jy — Sadek sabbah (@sadek_sabbah) April 20, 2019

ويأتي غناء شيرين عبدالوهاب، ”تتر“ للمسلسل في ظل وقفها عن الغناء في مصر، وتواصلت ”إرم نيوز“، مع طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، والذي أكد أن الأغنية طالما لم يتم طرحها فلا مشكلة في ذلك.

وعن آخر ما توصلت إليه التحقيقات، أوضح طارق مرتضى، أن لجنة التحقيق المشكلة من نقابة الموسيقيين ومجلس الدولة أرسلت توصياتها إلى مجلس النقابة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي خلال الأسبوع الجاري.

يُذكر أن مسلسل ”خمسة ونص“، تدور أحداثه حول قصة حب غير مألوفة بين حبيبين، تحاول فيها المرأة ترويض حبيبها الذي يشتهي مجد المال، ويعاني من الحقد وصراعات على السلطة، وقدرتها على لعب دور نافذ في حياته.

المسلسل بطولة: قصي خولي، ونادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، وسينتيا صموئيل، وقاسم منصور، ورفيق علي أحمد، ومن تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر.