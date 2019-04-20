بعد يومين من عرض فيلمها الوثائقي.. هذا ما تقاضته ”بيونسيه“ من ”نيتفليكس“

أصدرت شركة ”نيتفليكس“ تفاصيل جديدة حول تعامل المغنية ”بيونسيه“ مع خدمة البث المباشر، بعد يومين من عرض الفيلم الوثائقي ”Homecoming“.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنّ ”بيونسيه تقاضت 60 مليون دولار، كجزء من صفقة من 3 مشاريع“.

وقامت ”نيتفليكس“ بعرض التفاصيل المالية للصفقة، ويقال إنّ الفيلم الوثائقي نفسه تكلف إنتاجه 20 مليون دولار، رغم عدم تعليق فريق بيونسيه أو الشركة على الأمر.

يُذكر أن شبكة الكابل المدفوعة HBO، قد دخلت في مناقشات لعرض الفيلم، ولكن تقدمت ”نيتفليكس“ بعرض أكبر، حتى تم الاستقرار على عرضه عليها.

أما بالنسبة للمشروعين الآخرين كجزء من هذه الصفقة البالغة 60 مليون دولار مع ”نيتفليكس“، فلم يتم الإعلان عنهما، وليس من الواضح ما إذا كانت بيونسي ستُدير تلك المشاريع أيضًا أم لا.

ويرصد الفيلم تاريخ النجمة بيونسيه ومسيرتها الغنائية، ويسلط الضوء على تألقها خلال حفلها في مهرجان ”كوتشيلا فالي“ للموسيقى والفنون العام 2018، كما يُظهر أيضًا الجانب العاطفي لحياة المغنية الأمريكية، ويعرض لقطات من أدائها على المسرح خلال الحفلات، وتم عرض الفيلم عبر شبكة ”نيتفليكس“ بدءًا من 17 نيسان/أبريل.