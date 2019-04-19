”نسناس“ يهدد ”ياسمينا وملكة الغجر“ بالخروج من السباق الرمضاني

استعانت أسرة مسلسل ”ياسمينا وملكة الغجر“، الذي تقوم ببطولته الفنانتان المصريتان فيفي عبده، وحورية فرغلي، بـ“نسناس“ في بعض المشاهد خلال الأيام الماضية، ولكن تعرض ”النسناس“ لمعاملة وحشية تسبب في إعيائه ونقله للمستشفى البيطري.

وكشف الدكتور شهاب عثمان، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن الجمعية أرسلت خطابًا لأسرة المسلسل طالبها فيه بالاعتذار عن ما حدث، مهددًا أنه في حال عدم إصدار بيان رسمي سيتم تقديم بلاغات لوقف عرض المسلسل المقرر له في شهر رمضان المقبل.

وأوضح رئيس الجمعية التي تم تأسيسها عام 1895، ومقرها الحالي بمنطقة الشرابية في القاهرة، أنه علم بالأمر من خلال فتاة تمت الاستعانة بها مع أحد ”المجاميع“ في المسلسل، وانتشر الأمر بعد نقل ”النسناس“ إلى المستشفى البيطري.

وأكد الدكتور شهاب عثمان أن هذه الفتاة تم طردها من العمل، وأكدت أن الجميع كان يتعامل مع ”النسناس“ بطريقة غير آدمية، بدءًا من ربطه بسلاسل حديدية خلال التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي، نهاية بحالة الفزع التي تملكته بسبب التجمعات من حوله، نظرًا لصغر سنه.

وأشار الطبيب إلى أنه يتخذ هذا الموقف لأن أسرة المسلسل تستعين بحيوانات كثيرة خلال تصوير أحداث المسلسل؛ ولأن طبيعة دور ”الغجرية“، التي تقدمها الفنانة المصرية فيفي عبده، تتطلب ذلك.

يُذكر أن مسلسل ”ياسمينا وملكة الغجر“ بطولة مشتركة بين فيفي عبده، حورية فرغلي، ومعهما سامح الصريطي، حازم سمير، أحمد كرارة، ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.