ما سر تراجع ورثة ”العندليب“ وموافقتهم على حفل كارول سماحة؟

أكد مصدر خاص في شركة ”سكاي برودكشن“، المنظمة لحفل المطربة اللبنانية كارول سماحة الذي سيكون بتقنية ”الهولوغرام“، أن محمد شبانة غضب بشكل كبير بعد رؤية إعلانات الحفل، لأن كارول، ستستعين بـ4 أغاني للعندليب في الحفل، وطلب التفاوض باعتباره من ورثة العندليب.

جاء ذلك، بعد خلافات كبيرة نشبت بين ورثة الفنان المصري عبدالحليم حافظ، والمنتج المصري محسن جابر، بسبب حفل المطربة اللبنانية كارول سماحة، وتستخدم فيه أغاني العندليب الأسمر لأول مرة.

وكشف المصدر لـ“إرم نيوز“، عن ”توسط شخص من داخل الشركة المنظمة بين محسن جابر ومحمد شبانة، لإنهاء الأمر“، فطلب ”شبانة“، 100 ألف دولار، مقابل تنازله عن الشكوى التي قدمها في نقابة المهن الموسيقية، لأنه يملك حصة تُتيح له التصرف في حقوق طبع الكاسيت والإسطوانات.

وأكد المصدر أن الشركة المنظمة للحفل تكفلت بإنهاء الأمر مقابل 100 ألف جنيه، حصل عليها محمد شبانة، رغم اعتراض محسن جابر، الذي أكد أنه يمتلك حقوق أغاني عبدالحليم حافظ، من خلال شركته ”صوت الفن“.

من جهته أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي، لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن النقابة لم يصلها أي إنذار من محمد شبانة، يتعلق بهذا الحفل.

وكان محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، قد علقّ على البيان الذي أصدره المنتج محسن جابر من شركة صوت الفن الحاصلة على حقوق المصنفات الفنية للعندليب، مؤكدًا أن الشركة لا تمتلك أي حق في أغاني عبدالحليم حافظ.

وقالت كارول سماحة عن الحفل: ”يسعدني أن أقدّم في مصر ولأوّل مرّة حفلًا فريدًا من نوعه يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح المنارة، حيث سأقدّم باقة من أغنياتي الخاصة، ويشرفني أن أستضيف الفنان الكبير عبدالحليم حافظ عن طريق تقنية الهولوغرام لتقديم أغنيات مشتركة معه“.