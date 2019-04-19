سوسن ميخائيل: أشارك بعدة أعمال في رمضان.. وسعيدة بوجودي في ”باب الحارة 10“

اعتبرت الفنانة السورية سوسن ميخائيل، أن انضمامها لمسلسل ”باب الحارة10″، يعد خطوة ”ضرورية لها، وكانت تتمناها مع تقدم أجزاء هذا العمل الشهير“.

وفي تصريح لـ“إرم نيوز“، كشفت الفنانة سوسن ميخائيل، عن سعادتها بالمشاركة بهذا العمل ”لما يحمله من نجاح وما يملكه من جماهيرية كبيرة على امتداد الوطن العربي“، متمنية أن تحقق شخصيتها في هذا الجزء نجاحًا يوافق تميز ”باب الحارة“.

وتحدثت عن شخصيتها في الجزء العاشر، قائلة إنها ”تؤدي شخصية (سكر خانم)، التي تنتمي لأسرة غنية تمتلك المال وزوجة (بيك)، وتكون من حارة الصالحية التي ينزح إليها أهل حارة الضبع بعد قصفها من قبل الفرنسيين“.

وأوضحت، أن ”الشخصية تتعرض لتحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بابنها الذي يواجه بسبب فعل له بعض المخاطر، فتنشغل مع والده بكيفية حلها دون فضائح ودون أن يصل الأمر إلى مسامع أحد من أهل الحارة“.

من جانب آخر، أوضحت ميخائيل، أنها ستحضر في رمضان المقبل بمجموعة أعمال تقدم من خلالها شخصيات مختلفة ومتنوعة منها ”عطر الشام4″ و“حركات بنات“ و“حرملك“ و“كونتاك“ و“غفوة القلوب“.