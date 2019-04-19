نهال عنبر تواصل أدوار الشر في ”حكايتي“ وتكشف سر ابتعادها عن السينما (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية نهال عنبر، إنها ما زالت مستمرة في تقديم أدوار السيدة الشريرة، التي بدأت تجسيدها منذ فترة طويلة، وذلك في دورها بمسلسل ”حكايتي“ الذي سيعرض في دراما رمضان المقبل.

وأضافت في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، أن مسلسل ”حكايتي“ يعد انطلاقة حقيقية للفنانة ياسمين صبري، والتي سوف تستطيع حمل اسم هذا المسلسل بما تمتلكه من موهبة فنية كبيرة، موضحة أن العمل من إخراج أحمد سمير فرج، ويضم نخبة كبيرة من النجوم.

من جهة أخرى، أعربت عنبر عن سعادتها لنجاح برنامجها التلفزيوني ”كلام ستات“ على قناة ”أون إي“، والذي تحاول من خلاله إعادة الحب والدفء بين الزوجين عن طريق كشف أسباب الجفاء بينهما، والحد من زيادة نسب الطلاق، موجهة الشكر لزميلاتها الإعلاميات في البرنامج.

وعن مشاركتها في السينما خلال الفترة المقبلة، وأسباب ابتعادها عنها، قالت نهال عنبر إنها رفضت العديد من الأعمال السينمائية خلال الفترة الأخيرة؛ لأنها ”لم تجد عملًا يضيف لتاريخها الفني أو يقدمها بالصورة التي تتمناها“.