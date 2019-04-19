شيريهان تُعلن عودتها للفن.. وهذا ما قالته لأحلام

ردّت الفنانة المصرية شيريهان، على مواطنتها الإعلامية بوسي شلبي، بعدما نشرت الأخيرة مقطع فيديو عبر حسابها في ”إنستغرام“، خلال حضورها حفلًا للعرض المسرحي ”ألف ليلة وليلة“، في الإمارات.

وعلقت بوسي شلبي، على الفيديو قائلًة: ”إلى الغالية شيريهان، عاوزين ألف ليلة وليلة، شيريهان، عاوزين شريهان، دبي“.

وأكدت شريهان، أنها لا زالت تعمل على الوفاء بوعدها إلى جمهورها، للعودة مرة أخرى إلى الفن، لافتًة إلى أن هذا قرار لا رجعة فيه.

ونشرت الفنانة المصرية شريهان ردّها، عبر حسابها في ”إنستغرام“، من خلال خاصية ”إنستغرام ستوري“، فقالت: ”وأنا كمان حبيبتي، بحبكم أكتر أكتر أكتر، حاضر حبيبتي، وصدقيني كلمتي لكم لا يمكن أبدًا أن تكون اتنين“.

وتابعت شيريهان: ”ووعدي لجمهوري من مصر لآخر مُشاهد في العالم هو الأصل وهو سبب العودة ولا رجعة نهائيًا في الرجوع، والعودة مهما كانت الظروف، شكرًا غاليتي بوسي شلبي“.

وكانت المطربة الإماراتية أحلام، قد أكدت كلام بوسي شلبي، من خلال تعليق كتبته على الفيديو الذي نشرته بوسي شلبي، قائلة: ”وحشتنا كلنا أوي أوي أوي، أي والله ياليت تعود أيامها الجميلة شيريهان اللي مستحيل تنتهي أو تنسى، كل القلوب لها شيريهان“.

وحرصت شيريهان على الرد على أحلام أيضًا، قائلة: ”الوفاء، الأصل، الخُلق، الفن والإنسانية والصدق، الحب كل الحب هو حقيقة أم فهد (أحلام الشامسي)، في قلبي إلى الأبد، إنتي جميلة أوي يا أم فهد، بجد جميلة، الله يحميكم ويحفظكم نعمة كبيرة وغالية لشيريهان“.

وأعادت أحلام، نشر رد شيريهان، وذلك عبر حساها الخاص في ”تويتر“، حيث وصفتها بـ“الديفا“، وكتبت أحلام: ”حبها الديفا، شيريهان، وانتي اللي جميلة وراقية وأخلاق وكل يوم نتعلم منك، وحشتينا أوي“.

احبها الديفا #شيريهان ???????? وانتي اللي جميله وراقيه واخلاق وكل يوم نتعلم منك ووحشتينا اووووووي pic.twitter.com/EcEYiy5noo — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) April 19, 2019

يُذكر أن إمارة الشارقة تشهد العديد من التجهيزات الفنية والإنشائية لاستقبال عروض ”ألف ليلة وليلة.. الفصل الأخير“، والتي تقام على مسرح المجاز، بدءًا من 23 أبريل/ نيسان الجاري، تزامنًا مع احتفالات الشارقة كونها العاصمة العالمية للكتاب عام 2019.