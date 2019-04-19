أول ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته بعد شائعة انفصالهما (صورة)

نشر الفنان المصري الشاب أحمد الفيشاوي، صورة له بصحبته زوجته السيدة ندى كامل، عبر حسابه على ”إنستغرام“، وذلك في أول ظهور لهما منذ شائعة انفصالهما.

وتم تداول تلك الشائعة منذ مطلع الشهر الجاري، وعزز انتشارها قيام زوجته بحذف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الفيشاوي وزوجته في الصورة، خلال حضورهما مشاهد مسرحية ”الملك لير“، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، ووالده فاروق الفيشاوي.

وعلى غير عادتها، ظهرت ندى في الصورة مرتدية بنطالًا و“تيشيرت“، بعد أنت اعتادت الظهور بالفساتين المثيرة للجدل.

وأعرب متابعو الفيشاوي عن اندهاشهم من ظهور زوجته ندى كامل بجواره في ظل شائعات طلاقهما، ما دعا إلى تساؤل البعض حول مدى صدق الشائعة.