الفنانة منال عبداللطيف: ارتداء الحجاب حرية شخصية وسأعود للتمثيل في هذه الحالة (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية منال عبداللطيف، سبب ارتدائها الحجاب، وإمكانية عودتها للتمثيل في المستقبل.

وقالت منال في حوار خاص مع ”إرم نيوز“ إن ”ارتداء الحجاب حرية شخصية، وإقدام امرأة على تلك الخطوة يكون بكامل إرادتها“.

ووصفت قيام فنانات بخلع الحجاب بعد ارتدائه، بـ“الحرية الشخصية“، قائلة إن الفنانة حينها ”تكون مقتنعة تمامًا بخطوتها“.

وبشأن عودتها للتمثيل، قالت: ”لا أستطيع القول إني ابتعدت عن التمثيل لأنني أحبه، وسأعود عندما أجد عملاً مناسبًا ويقدم رسالة أو يمثلني، أو أستطيع من خلاله التعبير عن قضايا ورسالة آلاف المحجبات“.