تنبأ برحيله قبل أيام.. وفاة المخرج المصري سيد سعيد

توفي المخرج المصري سيد سعيد، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 80 عامًا، وذلك بعد 5 أيام من التنبؤ بوفاته عبر كلمات نشرها من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وكتب المخرج المصري في 13 من شهر نيسان/أبريل الجاري، النص التالي: ”في هدوء مسالم، سوف أنسحب من عالمكم المحكم، عاريًا بلا كلمات، وها أنا في طريقي، مستكشفًا حياة أخرى، أرشق الإشارات في صحراوات ليل بلا نوافذ، منتسبًا إلى برودة ظلي، الذي ظل يلازمني، ولكنه الآن ينكرني“.

وأخرج الراحل أعمالًا فنية، من بينها فيلم ”القبطان“ في عام 1997، من بطولة الراحل محمود عبدالعزيز، كما قدم للتلفزيون مسلسلي ”تمساح البحير“ عام 1995، و“رحلة إلى الشمس“ وهو عمل مخصص للأطفال عام 1981.

وقدم بعض الأعمال السينمائية القصيرة، ومنها: ”الشاهد والقضية“ عام 1975، والفيلم التسجيلي الطويل ”تعظيم سلام“ عام 2011.