بعد ظهور أغانيها مجددًا على ”أنغامي“.. إليسا تثير حيرة جمهورها بشأن عودتها إلى ”روتانا“

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو من برومو حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، واحتوى الفيديو على رعاية ”روتانا“ للحفل، رغم الأزمة الطاحنة التي زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بين ”إليسا“ و“روتانا“.

وأثارت ”إليسا“ حيرة متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، بعد نشرها الفيديو برعاية ”روتانا“، وزادت التساؤلات حول تصالح الطرفين، وعودة تعاونهما من جديد أم لا.

وظهرت أغاني إليسا على موقع ”أنغامي“، اليوم، والتي كانت قد حذفتها ”روتانا“ أمس، عقب أزمة الخلاف التي نشبت بينهما، ما زاد من حيرة جمهور إليسا، في ظل عدم خروج أية بيانات رسمية حتى الآن.

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات قد حذفت الأرشيف الغنائي للمطربة اللبنانية إليسا من تطبيق ”أنغامي“، وتم نقله للتطبيق الجديد ”ديزر“، وذلك في إطار التعاقدات التسويقية التي أبرمتها الشركة مؤخرًا.

وأعلنت إليسا هذا الخبر لمتابعيها أمس عبر حسابها في ”تويتر“، معربة عن حزنها للقرار الذي اتخذته شركة روتانا، وكتبت: ”لاحظ معظمكم أن أغنياتي ليست على أنغامي بعد الآن، أنا حزينة على هذا ولكنه قرار روتانا وأنا أحترم ذلك، أغنياتي على ديزر“.

يذكر أن شركة روتانا كانت قد أعلنت عن حفل غنائي يجمع الفنانة اللبنانية إليسا بالنجم العراقي ماجد المهندس، ويقام في فندق هيلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مساء 19 نيسان/ أبريل الجاري.