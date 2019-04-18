كيف ردت أحلام على معلق عاتبها بشأن تصريحات فجر السعيد ضد أصالة؟

هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام معلقًا اشتكى لها من طريقة معاملة الإعلامية الكويتية فجر السعيد للمطربة السورية أصالة نصري عقب الحرب الكلامية، التي انتشرت بين الأخيرتين بسبب طلب أصالة الجنسية المصرية.

كانت البداية بعدما نشرت أحلام عبر صفحتها على إنستغرام الأغنية الجديدة لأصالة ”بنت أكابر“، وامتدحتها قائلة: ”عمل رائع كعادتك أصالة نصري في زمن نفتقد فيه الكثير من الأصالة“.

وأضافت أحلام متحدثة عن الأغنية: ”عمل متكامل شعرًا ولحنًا وغناء وصورة تبروز جمالكم هكذا دائمًا تعودنا وعودتينا على النجاح مبروك بنت أكابر وستظلين غالية عندي“.

وفي هذه الأثناء تطرق أحد المعلقين للأزمة الأخيرة التي نشبت بين ”أصلة“ وفجر السعيد، قائلًا: ”ياريت تفهمي صديقتك فجر السعيد هذا الكلام“.

وجاء رد أحلام قائلة: ”حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أنا محسوبة على كلامي فقط وفجر مش صديقتي فجر أختي وصديقتي وقريبة مني، بس كلامها يمثلها هي فقط ممكن خوات وما يكون عندهم نفس الصديقة، بس مشكلتكم كلكم عملتوا الكذبة وصدقتوها، وأنا أحب أصاله ولو جرحتني واتهمني بكون أحسن منها أكيد، وما في شي بيغير قلبي عليها“.

يذكر أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد هاجمت في وقت سابق الفنانة السورية أصالة نصري بقوة وقالت، إنها ”لا تحب صوتها ولا شخصيتها“ على خلفية مطالبة المطربة السورية بالحصول على الجنسية المصرية في أحد لقاءاتها التلفزيونية.

قبل أن تخرج ”أصالة“ ثانية وتؤكد أنها فخورة بجنسيتها الأم السورية، وفخورة أيضًا بالجنسية البحرينية التي نالتها كتكريم من دولة البحرين، والجنسية الفلسطينية التي نالتها من الشعب الفلسطيني.