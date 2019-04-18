كاظم الساهر يصل جدة لأحياء حفل غنائي (فيديو)

وصل الفنان العراقي كاظم الساهر، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية، في إطار زيارة يحيي خلالها 3 حفلات فنية في المملكة.

ونشر حساب ”الفعاليات الفنية“ التابع للهيئة العامة للثقافة، مقطع فيديو من داخل المطار للحظة وصول الفنان الساهر واستقباله من قبل مسؤولي الهيئة.

كما استغل بعض المتواجدين في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وجود الفنان المشهور، والتقطوا معه صور السيلفي التذكارية.

وصول الفنان الكبير #كاظم_الساهر #جدة , وسيقيم غداً حفله الجماهيري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبعدها سيغادر الى الخبر والرياض لمواصلة جولته الغنائية.. #جولة_القيصر @KadimAlSahirORG pic.twitter.com/pJiIke120j — الفعاليات الفنية (@GCA_FN) ١٧ أبريل ٢٠١٩

وسيحيي الساهر يوم الخميس، حفله الجماهيري الأول في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبعدها سيغادر إلى الخبر والرياض لمواصلة جولته الغنائية بشكل متتابع يومي الجمعة والسبت.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل جدة غير المقيد بنوع الحضور، بين 375 و 1750 ريالًا.

وأحيى الفنان العراقي أول حفل جماهيري له في السعودية، في يوليو/ تموز 2018، ضمن فعاليات مهرجان ”سوق عكاظ“ بمدينة الطائف غرب المملكة.

كما أحيى الساهر مطلع العام الجاري حفلاً آخر ضمن فعاليات مهرجان ”شتاء طنطورة“ الثقافي الذي أقيم في مدينة العلا شمال المملكة.