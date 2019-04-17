السعودية تفرج عن الفنان اليمني علي الحجوري

ذكرت وسائل إعلام يمنية، وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات السعودية أفرجت يوم الأربعاء، عن الفنان اليمني ”علي الحجوري“ بعد أشهر من احتجازه في سجن منطقة جازان – جنوب غرب المملكة بتهمة الإساءة للدين.

وأعلن رئيس الجالية اليمنية في منطقة جازان ”عبده محمد الشوخي“ نبأ الإفراج عن الفنان الحجوري عبر صورة تجمعهما نشرها على صفحته بموقع فيسبوك.

وأوقفت السلطات السعودية، الفنان علي الحجوري، بعد شكاوى تتهمه بالإساءة للدين والإساءة إلى بعض الفرق الدينية.

ونشر رئيس الجالية اليمنية في منطقة جازان صورة تجمعه بالفنان بعد الإفراج عنه عبر صفحته على فيسبوك.

ويعرف الحجوري بنفسه، على أنه ممثل وفنان كوميدي يمني، وقال في مقابلة صحفية سابقة إن بدايته كانت في مسرح الطفل في أبها السعودية، قبل أن يعود لليمن في التسعينيات ويشارك لاحقًا في المسلسل اليمني الشهير، همي همك الذي يعد أهم عمل في مسيرته المهنية.