ردة فعل ”صادمة“ لكيت هارينغتون بعد تقبيله إميليا كلارك في ”جيم أوف ثرونز“ (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من كواليس تصوير سلسلة المسلسل الشهير ”جيم أوف ثرونز“.

وظهر في الكواليس الممثل كيت هارينغتون الشهير بشخصية ”جون سنو“ في المسلسل وهو يقبل الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بـ“دينيريس“، لكن ما أن انتهى المشهد حتى التقطت الكاميرا ردة فعل كيت وهو يكاد يتقيأ.

كيت هارينغتون كاد أن يتقيأ بعد أن قبّل اميليا كلارك في الحلقة الأولى من الموسم الأخير لمسلسل pic.twitter.com/Vuxa34EsBl — ⁦????????⁩ Boudra3e ⁦⁦⁩⁦???????? (@Boudra3e) April 17, 2019

وبرر نجم ”جيم أوف ثرونز“ تصرفه في تصريحات له أن ”الممثلة إميليا صديقته هو وزوجته روز، لذا كانت مسألة تقبيلها غريبة ومقرفة“.

وروز ليزلي سبق وشاركت في أربعة أجزاء من سلسلة ”جيم أوف ثرونز“، وتزوجت الممثل كيت خلال عملهما معًا فيها.

ورغم تصريحات النجم الشاب، فإنه من غير المعروف إن كانت ردة فعله حقيقية، أم كانت مجرد تمثيلية من قبله.