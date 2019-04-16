ضيف ”يوبّخ“ الإعلامي السعودي خالد أبومحفوظ بسبب ”قُبلة“ (فيديو)

تعرض الإعلامي السعودي خالد أبومحفوظ خلال تقديمه برنامج ”ساعة الصفر – همثون“ على قناة ”دال“ لموقف محرج، بعد أن وبخه ضيف البرنامج يوسف الهاجري بسبب ”قبلة“.

ووجه الإعلامي ”أبومحفوظ“ قبلة عفوية لمتسابقي برنامج ”همثون“ الواقعي، الذين اعتذروا، حيث قال: ”كل اللي اعتذروا، قبلة“.

لكن الضيف لم يعجبه تصرف الإعلامي، حيث وبخه بشدة، مستنكرًا إرسال خالد أبومحفوظ ”قبلة“ للمتسابقين، مبررًا أنه ”تصرف غير مناسب ويجب على إدارة القناة محاسبة الإعلامي على هذا التجاوز“.

وقال: ”ممنوع، القبلات ممنوع، هذه مخالفات سياسات البرنامج، ولو أنا مدير البرنامج لاتفاهم معك ويكون لك عقاب، هذه من الأخطاء، وأقول للجمهور، هذه أخطاء لا تقبل، وياريت إدارة القناة تتحفظ على خالد لهذا الأسلوب، خطأ، خطأ، ولا أرى هذا مناسبًا“.

وتجاوز الإعلامي خالد المسألة، بالرد على الضيف، بأنها ”وجهة نظره“.