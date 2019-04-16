أبرزهم عادل إمام والفخراني.. دراما رمضان 2019 تفقد بريقها بغياب النجوم

يومًا بعد يوم، يقترب الجمهور من موسم درامي رمضاني مختلف عن المواسم السابقة، بعد أن اتضحت المعالم النهائية للأعمال الفنية التي ستتنافس على كعكة الموسم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب بطرح ”الأفيشات“ الدعائية والبروموهات، إيذانًا بالموسم الجديد، بعدما رفع المخرجون حالة التأهب داخل (اللوكيشنات) لعدم الوقوع في أزمة ضيق الوقت، حيث تبقى على رمضان أقل من 3 أسابيع.

ومع كل هذه الاستعدادات، لا يزال غياب العديد من نجوم الصف الأول عن الموسم يتصدر أحاديث الجمهور والصحافة.

ويرصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي النجوم الغائبين عن موسم دراما رمضان 2019، واستطلاع آراء النقاد حول أسباب وتأثير هذا الغياب:

عادل إمام

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قرابة 7 أعوام، يغيب الزعيم عادل إمام، عن دراما رمضان 2019، رغم أنه كان يعد للمشاركة في مسلسل ”فالنتينو“.

ورغم المحاولات التي خاضها صناع المسلسل للتواجد في الساحة الرمضانية، إلا أنها باءت جميعًا بالفشل، وكان قرار تأجيل مسلسل ”فالنتينو“ هو الحل.

وكان ”الزعيم“ يحرص دائمًا على الظهور الرمضاني، حيث قدم العديد من المسلسلات، مثل: ”عوالم خفية، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، فرقة ناجي عطا الله، صاحب السعادة، أستاذ ورئيس قسم“.

يحيى الفخراني

من جانبه، قرر النجم المصري يحيى الفخراني الغياب عن جمهوره في رمضان المقبل، رغم تألقه في رمضان الماضي بمسلسل ”بالحجم العائلي“.

ويعوض ”الفخراني“ هذا الغياب بالتواجد على خشبة المسرح بعرض ”الملك لير“.

يوسف الشريف

وللعام الثاني على التوالي، يغيب الفنان المصري يوسف الشريف عن موسم رمضان 2019، رغم انتظار الجمهور له عامًا تلو الآخر في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في الدراما.

وكان آخر مسلسل قدمه الشريف هو ”كفر دلهاب“، الذي عرض في رمضان قبل الماضي.

عمرو يوسف

ورغم تألق الفنان المصري عمرو يوسف في رمضان الماضي بمسلسل ”طايع“، وتواجده المستمر على قائمة النجوم الحاضرين في دراما رمضان، إلا أنه يعد من الفنانين الذين واجههم سوء الحظ.

وتعاقد يوسف على مسلسل جديد في دراما رمضان 2019، لكن ضيق الوقت وكثرة التحضيرات جعلا الشركة المنتجة تقرر التأجيل.

طارق لطفي

ورغم أن الفنان المصري طارق لطفي يعد أحد أبرز الوجوه الناجحة في الدراما الرمضانية، إلا أنه يواصل غيابه منذ أن قدم مسلسل ”شهادة ميلاد“ عام 2016.

وكانت مقدمات خروج لطفي من السباق الرمضاني متوقعة، خاصة بعد أن خرج مسلسله ”بين عالمين“ من سباق رمضان 2017 وعرضه خارج الموسم.

رمضان 2019 دون نجماته أيضًا

ويفتقد رمضان 2019 وجود عدد كبير من النجمات، وعلى رأسهن نيللي كريم وغادة عبدالرازق.

فللمرة الأولى منذ عدة أعوام، تغيب النجمة المصرية نيللي كريم عن دراما رمضان، بعد أن اعتاد الجمهور على مشاهدتها كل عام.

وكانت كريم قد شاركت في الموسم الماضي من خلال مسلسل ”اختفاء“.

وعلى المنوال ذاته تغيب الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عن الموسم الحالي، رغم أنها كانت ضيفة دائمة على المشاهدين في رمضان.

وكان آخر الأعمال التي قدمتها غادة هو مسلسل ”ضد مجهول“.

وللعام الثالث على التوالي، تغيب النجمة المصرية ليلى علوي، ويعد مسلسل ”هي ودافنشي“ آخر أعمالها.

واتخذت الفنانة المصرية إلهام شاهين النهج ذاته، حيث تغيب عن دراما رمضان المقبل للعام الثالث على التوالي بعد آخر ظهور لها في مسلسل ”ليالي الحلمية“، عام 2016.

وللعام الثاني على التوالي، تغيب الفنانة التونسية هند صبري، بعد أن قدمت الموسم قبل الماضي مسلسل ”حلاوة الدنيا“، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا، برفقة مواطنها ظافر العابدين.

الأسباب والتأثير

وقال الناقد المصري سمير الجمل: ”لا توجد قاعدة تقول إن الفنان لا بد أن يكون متواجدًا كل عام، ولكن المقياس للتواجد يكون بحسب العمل وما توصل له الفنان من دور جيد“.

وأضاف الناقد المصري في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أنه ”يوجد فرق بين من يعرض عليه العمل باعتباره البطل، ويختار باقي أفراد العمل من فنانين ومخرجين، وبين من يفرض عليه من يتواجد في صناعة المسلسل، وإما أن يقبل أو يجلس في منزله“.

وأوضح أن ”النوع الأول الذين يعرض عليهم الأعمال كأبطال ويختارون باقي الفريق، ومنهم يحيى الفخراني، وعادل إمام، ويسرا، وغادة عبد الرازق، ربما لم تتم الاستجابة لمطالبهم فاضطروا للغياب“.

وأشار إلى أن ”المحطات الفضائية أيضًا سبب من أسباب غياب بعض هؤلاء النجوم؛ لأنها المسؤولة عن التسويق، وهنا تم تحديد سقف للأجور، وتحديد سعر شراء العمل، وهو ما أثر على تخفيض أجر الفنان“.

وعن التأثيرات قال سمير الجمل إن ”النجوم يهمهم أن يكونوا متواجدين كل عام، ولكن، لا يوجد أي تأثير إذا ما غاب هؤلاء عن الساحة في دراما رمضان“.

وأضاف أن ”الوجوه التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها كل عام أصبحت مستهلكة، وعلى الفنان أن يكون قليل الحضور، ليس في التلفزيون فقط، ولكن في البرامج أيضًا، لأن وجه الفنان رأس ماله“.

وتابع: ”أستثني من هؤلاء عادل إمام، ويحيى الفخراني، لأنهما قليلا الظهور الإعلامي ويحافظان على ظهورهما التلفزيوني في تغيير جلدهما، وبالأخص يحيى الفخراني، الذي يحاول الظهور بألوان مختلفة، ويلتزم بالتنويع، ويعتمد على وجود مؤلف حقيقي“.

غياب ”الزعيم“.. الأكثر تأثيرًا

واعتبر الناقد الفني نادر عدلي أن ”غياب الفنان عادل إمام سيكون الأكثر تأثيرًا، لكن، لن يكون هناك تأثير في الموسم بغياب باقي القائمة“.

وأضاف أن ”الجمهور يشاهد الكثير من المسلسلات في شهر رمضان، ويكون توقيت عرضها في فترة تواجد الجمهور في المنزل، والجمهور يرتبط بالموضوع الأصدق والنجم المحبوب له“.

وأشار نادر عدلي، في حديثه لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”هناك حالة من الاستبدال حدثت في الموسم الحالي“، مشددًا على أن ”النجوم الحاليين المتواجدين في دراما رمضان 2019 هم الذين يشغلون المساحة الأهم، وطبيعة الأشياء هي الاعتماد على التجديد دائمًا“.

وأوضح الناقد المصري أن ”هذا التجديد في الوجوه سيخلق مشكلة، وهي: هل يكون هناك تجديد في المحتوى أم لا؟ وتطور في الإخراج التلفزيوني والصورة أم لا؟ لأن هذين العاملين سيكونان الأكثر جاذبية وسيتم تقييم الموسم بناء عليهما“.

وعن الأسباب أكد نادر عدلي أن ”الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام هي السبب الحقيقي وراء غيابه، لأن حالته الصحية ليست على ما يرام، وأصبح عمره الكبير يجعله لا يستطيع أن يظل في الاستوديو 12 و14 ساعة متواصلة من التصوير“.

أما بشأن غياب يحيى الفخراني، فرأى عدلي أنه يعود إلى أن ”الفنان الكبير لم يجد موضوعًا يجعله بين المتواجدين في دراما رمضان 2019“.

وأشار إلى أن الفخراني ”جرب التواجد كل عام، لكنه رأى أن الموضوعات المقدمة له على مستوى التأليف لن تضيف له، ورأى أن تواجده كل عام سيضره أكثر مما ينفعه“.

واستطرد: غياب ليلى علوي، بسبب عدم وجود موضوع جيد، وكذلك الفنانة يسرا، حيث لاحظت أنها عندما تواجدت طول الوقت وجدت نفسها تقدم أعمالًا ليست في صالحها.

وأوضح أن أسباب الغياب ربما نجدها في مشاكل إنتاجية، خاصًة أن المحطات الفضائية طلبت النجوم الأكثر شعبية، وهذا له تأثير على المشاهدة، نافيًا أن يكون عامل الأجور هو السبب وراء غياب بعض النجوم؛ لأن الأجور تتحدد طبقًا للتسويق، مستشهدًا بمحمد رمضان وأحمد السقا، فرغم أن أجورهما عالية لكنهما تواجدا وتم تسويق أعمالهما منذ ستة أشهر.