بالفيديو.. هكذا رد أحمد سعد على تصريح سمية الخشاب بشأن طلاقهما

أثارت تصريحات الفنانة المصرية سمية الخشاب، خلال ظهورها ببرنامج تلفزيوني، أمس السبت، استياء طليقها المطرب أحمد سعد، ما دفعه للرد بطريقة غير مباشرة، وبكلمات فسرها الجمهور بأنها موجهة لـ“الخشاب“.

ونشر سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“، مقطعًا صوتيًا من أغنيته ”كلامي انتهى“، والتي غنّاها منذ وقت طويل في فيلم ”محترم إلا ربع“، عام 2010، أي بعد مرور 9 سنوات عليها، وأرفقها بتعليق قائلًا: ”كلامي انتهى .. توكلنا على الله“.

وانقسم متابعو سعد بين مؤيد ومعارض له في رده على طليقته بهذه الأغنية، وطالبه بعضهم بالعودة إلى الفنانة ريم البارودي.

وكانت الفنانة سمية الخشاب قالت خلال ظهورها ببرنامج ”الحكاية“ مع الإعلامي المصري عمرو أديب، إن ”قرار الانفصال عن أحمد سعد، جاء بعد دراسة وصبر، وسبقته فترة اختبارات دامت لمدة 6 أشهر“، مضيفة أنها ”اتخذت القرار قبل فترة، وبعد مرور عام تقريبًا على زواجهما، لكن الناس فوجئت به“.