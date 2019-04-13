رغم انفصالهما.. الملياردير السعودي حسن جميل يظهر برفقة ”ريهانا“ في نيويورك (صور)

قضت المغنية الأمريكية ”ريهانا“ والملياردير السعودي حسن جميل ليلة الجمعة، سهرة رومانسية في مطعم ”بيري سانت“ في مدينة نيويورك الأمريكية.

وشوهدت ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا، وهي ترتدي ”سترة من الساتان الأزرق وطِماقًا ضيّقًا من الجلد، وتحمل حقيبة يد سوداء صغيرة“ أثناء ليلة عشاء مع حبيبها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن المغنية استكملت إطلالتها اللافتة للنظر بتسريحة شعر مموجة وأحمر شفاه، ووضعت ظلال العيون البرونزية، بينما ارتدى رجل الأعمال السعودي، 30 عامًا ”جاكيت“ أزرق، وكان يحمل في يده مظلة لحمايته من الأمطار.

يُذكر أن الثنائي انفصلا لمدة عام قبل ظهورهما معًا في بويرتو فالارتا بالمكسيك في يوليو.

واحتفظا بعلاقتهما سرًا منذ رصدا لأول مرة في يونيو 2017، فتصدر الزوجان عناوين الصحف لأول مرة في عام 2017، عندما تم تصويرهما في حوض استحمام ساخن في إسبانيا.

وبالرغم من ذلك لم تؤكد ريهانا العلاقة علنًا أو الانفصال، ولكنها أشارت إلى علاقة جدية في المقابلات.

وينتمي حسن لواحدة من أغنى العائلات في العالم، وهو وريث ثروة عبد اللطيف جميل البالغة 2.2 مليار دولار، وقبل ريهانا، كان يرتبط بعارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل.