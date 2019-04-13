مرح جبر تنضم لـ“باب الحارة“ وتكشف عن آخر أعمالها الفنية

انضمت الفنانة السورية مرح جبر إلى أبطال مسلسل ”باب الحارة“ في الجزء العاشر، الذي بدأ تصويره مؤخرًا في العاصمة السورية دمشق، من إنتاج قبنض وإخراج محمد زهير رجب وتأليف مروان قاووق.

وفي تصريح لـ“إرم نيوز“، كشفت جبر عن أنها تؤدي شخصية ”أم بسام“، وهي سيدة تعيش في حي الصالحية الذي ينزح إليه أهل حارة الضبع، بعد قصف فرنسا لحارتهم.

ولـ“أم بسام“ أسرتها المكونة من ابنتين وشابين، وتعيش ضمن سعيها ومحاولتها أن تزوّجهم، وتقع مع تقدم الأحداث مشكلات كثيرة مع أهالي حارة الضبع، وتعاني كثيرًا من بعض الأوضاع الاجتماعية والأسرية.

وأضافت جبر أنها ”تشعر بالحماسة للمشاركة في هذا الجزء الذي سيحمل اختلافات كثيرة وتطورات، أهمها على صعيد الشكل واللباس بالنسبة للشخصيات المشاركة رجالًا ونساء“، معتبرة أن ”المتعة في العمل هي الطاغية على كل الفريق من فنانين وفنانات“.

وعن آخر أعمالها، ستظهر مرح جبر في الموسم الدرامي المقبل إضافة إلى ”باب الحارة“ بمجموعة أعمال منها ”غفوة القلوب“ و ”أثر الفراشة“ و“عندما تشيخ الذئاب“.