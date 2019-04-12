نجوم الفن في عزاء الفنان الراحل محمود الجندي (صور)

استقبل المخرج المصري أحمد الجندي، برفقة عائلته وأصدقائه المقربين، المعزّين بوفاة والده الفنان محمود الجندي، وذلك في دار مناسبات المجمع الإسلامي في منطقة الشيخ زايد غرب القاهرة.

وحرص على تقديم العزاء عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: ياسر جلال، وأحمد فهمي، وهنا الزاهد، وسمير غانم، ومحمد ثروت، وشريف سلامة، ونبيل الحلفاوي، ودنيا عبد العزيز، ويسرا اللوزي.

كما حضر الفنانون: أحمد صيام، ومنال سلامة، وعمرو محمود ياسين، وعماد رشاد، وإيناس مكي، وعمرو متولي، وفاروق فلوكس، وحسن الرداد، وعدد من نجوم ”مسرح مصر“، منهم: علي ربيع، وحمدي المرغني، وكريم عفيفي، والمخرج معتز التوني.

وشهد الحفل ظهورًا نادرًا للفنانتين: إنعام سالوسة، وماجدة زكي، إضافة إلى الفنان يوسف شعبان، وشيرين، ومحمود عبدالغفار، وسيد صادق، وسامي مغاوري، وأحمد سعيد عبدالغني، وطارق عبدالعزيز، والفنانة فردوس عبدالحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، والسيناريست وحيد حامد.

وكان محمود الجندي قد توفي عن عمر ناهز الـ 74 عامًا، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر في المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

وشيّع المئات من أهالي محافظة البحيرة، جثمان الفنان الراحل، بعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد الشيخ عبدالحكيم، في منطقة أبو المطامير مسقط رأسه، فيما اقتصر العزاء على المقابر.