عمرو رمزي: فيلم محمد إمام الجديد ”مفاجأة“.. ولن أقدم ”حيلهم بينهم 2“ (فيديو إرم)

قال الفنان المصري عمرو رمزي، إنه من الصعب تقديم جزء جديد من برنامجه الكوميدي ”حيلهم بينهم2″، مشيرًا إلى ”عدم وجود برنامج بمستوى منافس من الكوميديا، ومن الممكن أن يقدم برامج أخرى إذا وجد فكرة جديدة“، على حد تعبيره.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ خلال مشاركته في حفل العرض الخاص لفيلم ”أوغسطينوس بن دموعها“، أن ”الموسم السينمائي في عيد الفطر المبارك سيكون أقوى، لكثرة الأفلام المعروضة“، موضحًا أن ”هناك أفلامًا ستكون جديدة في فكرتها وإخراجها ومضمونها على السوق المصري“.

وأشار رمزي، إلى أن الفيلم الجيد يمتد تصويره لأكثر من عام، مثل فيلم الفنان محمد إمام الجديد ”لص بغداد“، والذي سيكون مفاجأة الموسم في العيد، من حيث الإخراج والمضمون، موضحًا أنه استغرق 3 سنوات في فيلمه ”أسد سيناء“ وعامًا ونصفًا في فيلمه ”فوبيا“.

وشارك الفنان عمرو رمزي في العديد من الأعمال الفنية منها ”فرقة ناجي عطا الله“، ”حرمت يا بابا“، ”تشينو كافيه“.