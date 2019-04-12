هل تسبب عمرو دياب ودينا الشربيني في استبعاد مخرجة مسلسل ”زي الشمس“؟

أثارت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، حالة من الجدل بين الجمهور، بسبب مواطنتها المخرجة كاملة أبو ذكري، التي كانت مكلفة بإخراج مسلسلها الرمضاني الجديد ”زي الشمس“، حيث أشار البعض إلى انسحاب كاملة، وآخرون أكدوا استبعادها.

وكشف مصدر خاص، مقرب من محمد مشيش، منتج المسلسل، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ”الشركة المنتجة تفاجأت باعتذار كاملة أبو ذكري، وفريقها الإخراجي، عن استكمال تصوير المسلسل، بسبب التدخلات في صميم عملها“.

وأكد المصدر، أن ”السبب الحقيقي وراء الانسحاب، هو محاولات المطرب عمرو دياب، فرض نفسه على المشاركة في العمل، وذلك بوضع الموسيقى التصويرية، خاصة أن كاملة أبو ذكري، طلبت من الشركة المنتجة الاستعانة بالموسيقار تامر كراون، أو هشام نزيه، لتنفيذ الموسيقى“.

وأشار المصدر، إلى أن عمرو دياب، طلب التعاون مع الموزع الموسيقي نادر حمدي، للعمل معه على الموسيقى التصويرية للعمل باعتبارهما تعاونا في مسلسل ”مليكة“، الذي خاضت به دينا الشربيني السباق الرمضاني الماضي، ولم تعارض الشركة المنتجة عمرو دياب، رغم اتفاقها المُسبق مع كاملة لتلبية رغبتها.

وعن تدخلات دينا الشربيني، في عمل كاملة أبو ذكري، قال المصدر إن ”كاملة استعانت بوحدة إخراجية ثانية لزيادة معدلات التصوير واللحاق بالموسم الرمضاني، فكانت دينا، تتدخل في تفاصيل الإخراج رغم أنه ليس من صميم عملها“.

ونوّه المصدر، إلى أن ”كاملة، تغاضت عن بعض الأمور وهو ما زاد من تدخلات دينا، فوقعت بينهما مشادة كلامية رفضت بعدها دينا استكمال التصوير مع كاملة، فاضطرت الأخيرة لتقديم اعتذارها للشركة المنتجة“.

وحاولت ”إرم نيوز“، التواصل مع كاملة أبو ذكري، خلال الساعات الماضية للاستفسار عن كواليس مع حدث إلا أنها لم ترد.

ولكن مصدرًا خاصًا داخل نقابة المهن السينمائية المصرية، أكد أنها تقدمت بشكوى لمسعد فودة رئيس النقابة، لحفظ حقها وفريق عملها في المسلسل، إذا ما حدث خلاف بينها وبين الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة.

مسلسل ”زي الشمس“ بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وسوسن بدر، وأحمد مالك، وغيرهم من النجوم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ، مريم نعوم.