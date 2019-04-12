الفنان المصري مراد مكرم يكشف أولى خطواته للانطلاق نحو العالمية (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري مراد مكرم، أولى خطواته للانطلاق إلى العالمية، مشيرًا إلى أنه سيشارك في فيلم أمريكي فرنسي، حيث يحاول الاستفادة من اللغات التي يتقنها للوصول إلى العالمية.

وأعرب مراد في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، خلال حضوره حفل العرض الخاص لفيلم ”أوغسطينوس بن دموعها“، وهو من تأليف وإخراج مصريين، عن سعادته لإنتاج فيلم تاريخي يستعرض حياة فيلسوف مسيحي أثّر في التاريخ المصري.

وأضاف أن الفيلم إنتاج تونسي جزائري، وإخراج سمير سيف، الذي تعاون معه في أول أعماله عام 2005 في مسلسل ”الصعود“.

وعن آخر أعماله الفنية وتقديمه لبرامج جديدة عن الطعام، قال مراد إنه لن يقدم برامج أخرى عن الطعام؛ لأنه اكتفى ببرنامجه ”الأكيل“، لافتًا إلى أنه يمكن تقديم برامج ليس لها علاقة بالطعام.

وأشار إلى أنه يشارك في مسلسل جديد مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو ليس من نوعية المسلسلات الكوميدية.

يذكر أن الفنان مراد مكرم شارك في عدة أعمال، منها ”كلبش“، ”ريش نعام“، و“سرايا عابدين“.