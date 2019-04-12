أنغام تتخلص من لقب ”ضرة“ بعد طلاق أحمد إبراهيم وزوجته الأولى رسميًا

وقّع الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، على وثيقة طلاق زوجته الأولى السيدة ياسمين عيسى، وديًا، متفاديًا الاستمرار في ساحات المحاكم، وذلك بعد إعلان زواجه من المطربة المصرية أنغام قبل نحو شهرين.

وبحسب وثيقة الطلاق، التي حصل ”إرم نيوز“ على نسخة منها، حصل الطلاق يوم 28 مارس الماضي، بحضور أحمد إبراهيم، ومعه اثنان من الشهود، لإتمام الطلاق وديًا، مقابل حفظ حقوق طفليهما والتنازل عن القضية التي رفعتها ياسمين للضرر.

ويأتي هذا بعد إصرار ياسمين عسيى، على الطلاق، بعدما حاول بعض المقربين منها إقناعها بالعدول عن الطلاق، للحفاظ على الأسرة، ولكن باءت المحاولات بالفشل، معللة الأمر بأنها تحافظ على كرامتها بعد أن أصبحت ”ضرة“، بزواج أحمد إبراهيم من أنغام.

وكانت ياسمين عيسى، قررت رفع دعوى طلاق رسميًا على إبراهيم بعد أن تزوج من مواطنته الفنانة والمطربة أنغام دون إعلام زوجته الأولى.