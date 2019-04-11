بعد تصوير مشاهد من دوره.. كيف يواجه صناع مسلسل ”حكايتي“ أزمة وفاة محمود الجندي؟

يعيش صناع مسلسل ”حكايتي“، المقرر عرضه في دراما رمضان 2019، أزمة حقيقية بوفاة الفنان المصري محمود الجندي، حيث يشارك في أحداث المسلسل ولم ينتهِ من تصوير دوره.

وأوضح مصدر خاص داخل الشركة المنتجة للمسلسل لـ“إرم نيوز“ أن الأزمة قائمة منذ حوالي أسبوعين، عندما أصيب محمود الجندي بأزمة قلبية دخل على إثرها المستشفى، وتمت معالجة الأمر بتصوير باقي المشاهد لحين عودته.

وأضاف المصدر أن الشركة المنتجة تبحث معالجة هذه الأزمة ببديل مناسب، خاصة أن صراعه مع ياسمين صبري بشأن ”الميراث“ خلال أحداث العمل ما زال قائمًا، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا من المخرج والمؤلف لإنهاء دوره بوفاته.

وعن أكثر المشاهد التي صوّرها محمود الجندي، قال المصدر إن المشاهد الخاصة بالفنان الراحل تجمعه بالفنانين أحمد صلاح حسني، وتامر شلتوت، باعتباره ”جدهما“، كما تجمعه عدة مشاهد بالفنانة ياسمين صبري، بطلة العمل.

ورحل الفنان محمود الجندي عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ74، بعد أزمة قلبية دخل على إثرها المستشفى قبل أن توافيه المنية.

يذكر أن مسلسل ”حكايتي“ يعد البطولة المطلقة الأولى للنجمة المصرية ياسمين صبري، ويشاركها وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، ومحمود الجندي، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة ”سينرجي“.