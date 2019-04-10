إليسا وماجد المهندس في حفل غنائي بالسعودية (صور)‎

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن حفل غنائي جديد يجمع الفنانة اللبنانية إليسا، بالنجم العراقي ماجد المهندس، يقام في فندق هيلتون بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 19 أبريل الجاري.

ويأتي الحفل بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الربيع، التي أعلنتها المملكة خلال الأيام المقبلة، ويشارك فيها العديد من نجوم الفن في الوطن العربي.

وكتب الحساب الرسمي لروتانا عبر ”تويتر“: ”ليلة استثنائية تجمع برنس الغناء العربي ماجد المهندس، وملكة الإحساس إليسا، سيتم الإعلان عن موعد طرح التذاكر قريبًا“.

ونشرت روتانا بوستر الحفل الذي يجمع النجمين، وأرفقت به الموعد والمكان، ومن المنتظر أن يقدم الفنانان باقة من أجمل أغانيهما للحضور من الجمهور السعودي.

يُذكر أن المطربة اللبنانية إليسا تستعد لطرح الفيديو كليب المصور لأغنيتها الجديدة ”اكرهني“، والتي قامت بتصويرها قبل أيام في صربيا، فيما أحيا ماجد المهندس حفلين غنائيين في المملكة العربية السعودية قبل أيام، أحدهما جمعه بالمطربة المغربية أسماء لمنور للمرة الأولى.