محمد نور يكشف لـ ”إرم نيوز“ عن أعماله الرمضانية وموعد طرح ألبومه (فيديو)

كشف الفنان المصري محمد نور، عن ظهوره في شهر رمضان المقبل من خلال غنائه تتري مسلسلين وتقديم إعلانين، موضحًا أنه افتتح شركة إعلانات جديدة باسم ”إم إم برودكشن“ بالتعاون مع شركة أردنية كبرى.

وقال لـ ”إرم نيوز“ إنه انتهى من تسجيل 6 أغان في ألبومه الجديد، صور أغنية منها في فرنسا، وسيتم تصوير أخرى بعد 10 أيام في إسبانيا، مشيرًا إلى أنه سيطرح الألبوم في الصيف المقبل.

وأضاف محمد نور أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدة أغانٍ له مع فريق ”واما“، إذ انتهى من تسجيل 3 أغانٍ منها.

واختتم الفنان المصري محمد نور، أنه سيشارك في فيلم سينمائي جديد بعنوان ”حفيد تيتة“ يجسد خلاله شخصية شاب يعاني تدخل جدته في اختيار شريكة حياته.