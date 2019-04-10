من هي صابرين بورشيد؟

شغلت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد الأوساط الفنية الخليجية في الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.

سيدي وتاج راسي جلالة الملك #حمد_بن_عيسى نناشدك انك تنظر لحالة بنتك الاعلامية والفنانة البحرينية الشابة #صابرين_بورشيد التي تعرضت لورم بالرأس وتحتاج ضرورة وسرعة العلاج بالخارج

سيدي من لنا غيرك من بعد رب العالمين

ربي يشفيها ويعافيها pic.twitter.com/bOVsh1RkZ6 — شيماء سبت???????????? (@shaimasabt) April 9, 2019

وسطع نجم الشابة صابرين بورشيد – وهي بحرينية الأب سعودية الأم – سريعًا، وكانت انطلاقتها في المجال الإعلامي، لتثبت نفسها لاحقًا أيضًا في الوسط الفني.

ودرست الشابة البحرينية الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين.

وبدأت صابرين بورشيد (33 عامًا) في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج ”صيف البحرين 2009″، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وحققت نجاحًا فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.

#دعاء #صابرين_بورشيد

..

ذقت الطيبات كلها فلم أجد أطيب من

(العافية )

اذقها يارب لكل المريض ..???????? pic.twitter.com/kXxThBfxpf — Asree_larq (@AsreeLarq) April 9, 2019

وخاضت الإعلامية البحرينية أولى تجاربها الفنية في عام 2012 في مسرحية ”مصباح زين“، كما شاركت في العديد من المسلسلات، كان أحدثها مسلسل ”عشاق رغم الطلاق“ الذي يعرض حاليًا عبر قناة MBC.

وتشارك صابرين أيضًا في البرنامج الكويتي المعروف ”ع السيف“، رفقة عدد آخر من الإعلاميين.

وقررت الإعلامية البحرينية الاستقرار في الكويت العام الماضي بشكل دائم، مبينة أنها ستحظى فيها بفرص عمل كثيرة، واعترفت بأنها تنتظر أن يسند لها دور يحدث لها نقلة نوعية في مشوارها الفني.

وتعد الفنانة شيلاء سبت من أقرب صديقات ”بورشيد“، حيث سبق أن صرحت صابرين أنها هي من دعمتها لتدخل مجال التمثيل.

يذكر أن الديوان الملكي في البحرين استجاب لنداءات أسرة ”بورشيد“ وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.