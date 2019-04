البحرين تستجيب لنداءات نجوم الخليج وتنقل صابرين بورشيد للعلاج في الخارج (صورة)

View this post on Instagram

بمتابعة من مكتب صاحب السمو رئيس الوزراء، قامت وزارة الصحة بالعمل على استكمال إجراءات نقل المريضة «صابرين البورشيد» للخارج لتلقي العلاج اللازم بعد متابعة الحالة مع الطبيب المعالج. وتاتي هذه المتابعة في سياق اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوفير كافة الخدمات الصحية والإحتياجات العلاجية للمرضى من ابناء هذا الوطن. وقد أعربت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح عن عميق شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعمه الدائم مما يجسد اهتمام ومتابعة سموه شخصياً للقضايا التي تمس المواطن البحريني وخصوصاً في الجوانب والإجراءات المتعلقة بالصحة. وأكدت وزيرة الصحة على أنه فور متابعة ديوان صاحب السمو الملكي للحالة قامت بتوجيه المسئولين والمعنيين بالوزارة عن العلاج بالخارج لمتابعة الحالة، والترتيب لإجراءات سفر المريضة المعنية لتلقي العلاج اللازم لحالتها، والحفاظ عليها من التدهور أو المضاعفات. وقد قامت لجنة العلاج بالخارج بالتواصل مع والد المريضة والذي وجه نداء للمساعدة في علاج ابنته بالخارج، حيث تم التنسيق معه للحضور يوم غدا الأربعاء بمقر اللجنة والبدء بالإجراءات الكفيلة بمباشرة سفر المريضة للخارج، مع العلم بأنه تم تبيان الخيارات المتوفرة لعلاج المريضة والتي ستكون فورية ولن تتطلب إجراءات طويلة مثل التواصل مع المستشفيات واصدار تأشيرات السفر وما شابه، حيث أن حالة المريضة تتطلب سرعة التدخل العلاجي تفاديا لوقوع المضاعفات وتدهور الحالة. اللهم لك الحمد والشكر يارب شكرا لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان على دعمك الدائم .. شكرا من قلب وهذا مو غريب عليك عقبال يارب ما نسمع خبر شفاء أختنا الغالية #صابرين_بورشيد .. .. يارب تقوم بالسلامه والصحه