البحرين تستجيب لنداءات نجوم الخليج وتنقل صابرين بورشيد للعلاج في الخارج (صورة)

أكدت الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية شيلاء سبت، أن وزارة الصحة البحرينية استكملت إجراءات نقل الإعلامية الشابة صابرين بورشيد، إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضها لورم في الرأس، وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.

وقالت شيلاء سبت، في منشور عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، إن وزيرة الصحة في البحرين فائقة بنت سعيد الصالح، قالت إنه ”فور متابعة ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للحالة، وجّهت الوزارة لجنة العلاج في الخارج، لبدء الترتيب لإجراءات سفر بورشيد لتلقي العلاج في الخارج“.

وتواصلت لجنة العلاج في الخارج مع والد صابرين بورشيد الذي استغاث للمساعدة بعلاج ابنته في الخارج، حيث تم التنسيق معه للحضور، يوم غدٍ الأربعاء، في مقر اللجنة، والبدء بالإجراءات الكفيلة بمباشرة سفر نجلته إلى الخارج.

وجاء ذلك بعد أن كشف أحمد بورشيد والد صابرين عن تعرّض ابنته لورم في الرأس، وحاجتها للسفر فورًا، مطالبًا بالدعاء لها، بعد نشره صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابه على ”إنستغرام“.

وقال ”بورشيد“ إن ابنته تعاني من 3 أورام في رأسها من جهة اليسار، وتتلقى العلاج حاليًا في المستشفى العسكري، مناشدًا ملك البحرين بإصدار أمر لعلاج ابنته سريعًا في الخارج.

وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين، مبدين صدمتهم لإصابتها بورم في رأسها، وداعين لها بالشفاء.