فنانو الخليج يناشدون العاهل البحريني لعلاج الإعلامية صابرين بورشيد من ورم في الرأس

ناشد عدد كبير من فناني الخليج، اليوم الثلاثاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإنقاذ حياة الإعلامية الشابة صابرين بورشيد، بعد تعرضها لورم في الرأس وحاجتها للعلاج السريع في الخارج.

جاء ذلك بعد أن كشف أحمد بورشيد والد صابرين عن تعرض ابنته لورم في الرأس، وحاجتها للسفر فورًا، مطالبًا بالدعاء لها، بعد نشره صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابه في ”الإنستغرام“.

وقال البورشيد إن ”ابنته تعاني من 3 أورام في رأسها من جهة اليسار، وهي تتلقى علاجها حاليًا في المستشفى العسكري، مناشدًا ملك البحرين بإصدار أمر لعلاج سريع لابنته في الخارج“، وفقًا لصحيفة ”الأيام“ البحرينية.

وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين، مبدين صدمتهم لإصابتها بورم في رأسها داعين لها بالشفاء.

بدورها قالت الفنانة البحرينية شيماء سبت: ”يا من يعيد للمريض صحته ويا من يستجيب دعاء البائس الضعيف أسألك يا الله أن تلطف بجسد كل مريض وتكتب له الشفاء، اللهم اسألك الشفاء العاجل لأختي الفنانة #صابرين_بورشيد“.

يا من يعيد للمريض صحته ويا من يستجيب دعاء البائس الضعيف أسألك يا الله أن تلطف بجسد كل مريض وتكتب له الشفاء.

اللهم اسألك الشفاء العاجل لاختي الفنانة #صابرين_بورشيد pic.twitter.com/C0y0P6nPTb — شيماء سبت???????????? (@shaimasabt) April 9, 2019

من جانبها ناشدت الفنانة أميرة محمد، ملك البحرين لإنقاذ زميلتها صابرين، قائلة: ”سيدي وتاج راسي جلالة الملك #حمد_بن_عيسى نناشدك أن تنظر لحالة بنتك الإعلامية والفنانة البحرينية الشابة #صابرين_بورشيد، التي تعرضت لورم بالرأس، وتحتاج ضرورة وسرعة العلاج بالخارج، سيدي من لنا غيرك من بعد رب العالمين ربي يشفيها ويعافيها“.

سيدي وتاج راسي جلالة الملك #حمد_بن_عيسى نناشدك انك تنظر لحالة بنتك الاعلامية والفنانة البحرينية الشابة #صابرين_بورشيد التي تعرضت لورم بالرأس وتحتاج ضرورة وسرعة العلاج بالخارج

سيدي من لنا غيرك من بعد رب العالمين

ربي يشفيها ويعافيها pic.twitter.com/6GZ7LySsKb — اميره محمد (@amerramohammed1) April 9, 2019

وقام الفنان الكويتي عبد الله بو شهري بإعادة نشر مناشدة والد الإعلامية صابرين، مرفقًا بالصورة التي تداولتها مختلف الحسابات، قائلًا: ”لاحول ولاقوة إلا بالله #صابرين_بورشيد“.

وتوجه الإعلامي الكويتي ماضي الخميس بالدعاء للبورشيد ”ألف سلامة على الإعلامية البحرينية #صابرين_بورشيد، التي تعاني من مرض شديد حسب ما وصلني، نسأل الله أن يشفيها ويعافيها ويرزقها الصحة والعافية“.

من جهته قال المحامي الكويتي حسين العصفور: ”يا من يعيد للمريض صحته ويا من يستجيب دعاء البائس الضعيف، أسألك يا الله أن تلطف بجسد كل مريض وتكتب له الشفاء، اللهم أسألك الشفاء العاجل لأختي الفنانة #صابرين_بورشيد“.

#صابرين_بورشيد

يا من يعيد للمريض صحته ويا من يستجيب دعاء البائس الضعيف أسألك يا الله أن تلطف بجسد كل مريض وتكتب له الشفاء.

اللهم اسألك الشفاء العاجل لاختي الفنانة #صابرين_بورشيد — المحامي/حسين العصفور (@lawyer_h_alas4) April 9, 2019

وتعتبر الإعلامية صابرين من الوجوه الفنية الشابة في البحرين والخليج، بدأت مشوارها في مجال الإعلام في تلفزيون البحرين، وكانت لها عدة مشاركات في مسلسلات خليجية، إضافة إلى عملها مقدمةً في قناة “atv” الكويتية.