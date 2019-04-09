‏الممثل السعودي عبدالرحمن الخطيب يدافع عن تكريم سمية الخشاب (فيديو)

دافع الممثل السعودي عبدالرحمن الخطيب، عن تكريم جمعية المنتجين والموزعين السعوديين للفنانة المصرية سمية الخشاب بختم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خلال تواجدها بالمملكة.
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دافع الممثل السعودي عبدالرحمن الخطيب، عن تكريم جمعية المنتجين والموزعين السعوديين للفنانة المصرية سمية الخشاب بختم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خلال تواجدها بالمملكة. . وظهر الخطيب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر غاضبًا ومدافعًا عن تكريمها بختم الرسول. . #إرم_نيوز #عبدالرحمن_الخطيب #السعودية #مصر #سمية_الخشاب #المرأة_السعودية #ترند #اكسبلور #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #لايك #لايكات #تفاعل #سناب #سنابات #likes #likesforlikes #ksa#saudiarabia#egypt . @somaia_elkhashab
وظهر الخطيب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر غاضبًا ومدافعًا عن تكريمها بختم الرسول، قائلًا ”إن الختم سبب في تذكيرها بالعمرة“.
وقال إن جمعية الموزعين مقرها الرياض وثقافتها من ثقافة الرياض ودينها من دين الرياض، وهداياها بما يتناسب مع ثقافة الرياض، ومع ذلك أنا شخصيًا لو أخذوا رأيي لما وافقت.
من سنابي تعقيب على سنابه سابقه اليوم pic.twitter.com/oYNeRcRz8W
— عبد الرحمن الخطيب (@asateer2011) April 9, 2019
وردًا على المعترضين على إهداء الفنانة هذا، فقد قال الخطيب: ”أنت من لتمنع الجمعية من إهداء مجسم لخاتم رسول الله لضيفة مسلمة يذكرها برسول الله أخذته وفرحت وذهبت إلى مكة لأداء العمرة“.
وتابع الممثل السعودي قائلًا: ”من أنت لتذكر الناس بماضيهم ومعاصيهم وفجورهم؟ هذه ليست مسؤوليتك، اتق الله عندك دليل هاته وأقبل رأسك غير كدة لأ.“
وحظى رد فعل الخطيب على تفاعل واسع بين المعلقين الذين سخر أغلبهم من دفاع الفنان على إهداء الفنانة سمية الخشاب بخاتم رسول الله، وركب بعضهم مقطع رقص للفنانة مع الفيديو الخاص به، ما جعله يخرج ويهدد بمقاضاتهم.
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. الفنان عبدالرحمن الخطيب يهدد برفع قضيه بعد تركيب مقطع رقص لسميه الخشاب مع فيديو له @beauty_care_forever2 . @beauty_care_forever2 . تعبت من وزنك الزائد ???? مليت???? من الرجيم والتخلص من الدهون اخسر 15كيلو ب20يوم .. تواصل واتس00966598258261 مع د هبة.وبتساعدك للحل حياكم بحسابي انستقرام @beauty_care_forever2 . سناب foreverclean20
وأثار تكريم جمعية المنتجين والموزعين السعوديين الفنانة المصرية سمية الخشاب عن أغنيتها الجديدة المناهضة للعنف ضد المرأة بتسلميها درعًا يحتوي على ”ختم الرسول“ جدلًا واسعًا في المملكة والوسط الفني العربي.