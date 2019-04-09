‏الممثل السعودي عبدالرحمن الخطيب يدافع عن تكريم سمية الخشاب (فيديو)

دافع ‏الممثل السعودي عبدالرحمن الخطيب، عن تكريم جمعية المنتجين والموزعين السعوديين للفنانة المصرية سمية الخشاب بختم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خلال تواجدها بالمملكة.

وظهر الخطيب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر غاضبًا ومدافعًا عن تكريمها بختم الرسول، قائلًا ”إن الختم سبب في تذكيرها بالعمرة“.

وقال إن جمعية الموزعين مقرها الرياض وثقافتها من ثقافة الرياض ودينها من دين الرياض، وهداياها بما يتناسب مع ثقافة الرياض، ومع ذلك أنا شخصيًا لو أخذوا رأيي لما وافقت.

من سنابي تعقيب على سنابه سابقه اليوم pic.twitter.com/oYNeRcRz8W — عبد الرحمن الخطيب (@asateer2011) April 9, 2019

وردًا على المعترضين على إهداء الفنانة هذا، فقد قال الخطيب: ”أنت من لتمنع الجمعية من إهداء مجسم لخاتم رسول الله لضيفة مسلمة يذكرها برسول الله أخذته وفرحت وذهبت إلى مكة لأداء العمرة“.

وتابع الممثل السعودي قائلًا: ”من أنت لتذكر الناس بماضيهم ومعاصيهم وفجورهم؟ هذه ليست مسؤوليتك، اتق الله عندك دليل هاته وأقبل رأسك غير كدة لأ.“

وحظى رد فعل الخطيب على تفاعل واسع بين المعلقين الذين سخر أغلبهم من دفاع الفنان على إهداء الفنانة سمية الخشاب بخاتم رسول الله، وركب بعضهم مقطع رقص للفنانة مع الفيديو الخاص به، ما جعله يخرج ويهدد بمقاضاتهم.

وأثار تكريم جمعية المنتجين والموزعين السعوديين الفنانة المصرية سمية الخشاب عن أغنيتها الجديدة المناهضة للعنف ضد المرأة بتسلميها درعًا يحتوي على ”ختم الرسول“ جدلًا واسعًا في المملكة والوسط الفني العربي.