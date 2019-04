‏الممثل السعودي عبدالرحمن الخطيب يدافع عن تكريم سمية الخشاب (فيديو)

View this post on Instagram

دافع ‏الممثل السعودي عبدالرحمن الخطيب، عن تكريم جمعية المنتجين والموزعين السعوديين للفنانة المصرية سمية الخشاب بختم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خلال تواجدها بالمملكة. . وظهر الخطيب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر غاضبًا ومدافعًا عن تكريمها بختم الرسول.