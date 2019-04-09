سلافة معمار تعاني ارتدادات الحرب في ”مسافة أمان“

تواصل النجمة السورية سلافة معمار تصوير دورها في مسلسل ”مسافة أمان“، تأليف إيمان سعيد وإخراج الليث حجو وإنتاج إيمار الشام.

وتؤدي معمار في العمل شخصية ”سلام“ وهي طبيبة وجراحة أعصاب تعاني ارتدادات الأزمة السورية وانعكاس الأحداث في حياتها بشكل قاسٍ، خاصة أن النص يتناول الجانب الإنساني في الشخصيات التي يقدمها، ومدى تأثرها بالحرب السورية، ووصولها إلى تحولات كثيرة ومحورية في حياتها على الصعيد النفسي والاجتماعي، مع وصول هذه الشخصيات إلى مفترقات طرق ومنعطفات لم تكن متوقعة؛ لتصدر عنها تصرفات ليست من طبيعتها.

وتتعرض ”سلام“ مع بداية العمل لحالة اجتماعية صعبة تتمثل في خطف زوجها، لتعيش بعد ذلك تبعات الحادث الذي لن يكون انعكاسه سهلًا وسلسًا إنما كبير وقاسٍ.

وستظهر معمار في العمل بإطلالة عادية بعيدة عن المكياج الظاهر والواضح، إنما ستتبع الخط الدرامي، وما تتطلبه الشخصية.

من جانب آخر ستظهر سلافة معمار في الموسم الرمضاني المقبل عبر مسلسل ”حرملك“ إخراج تامر إسحق.