شاهد كيف ردت سما المصري على مُنتقدي طرحها أدعية دينية في رمضان

ردّت الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية، سما المصري، على مُنتقدي طرحها لأغنية دينية لأول مرة خلال رمضان المقبل، وهجوم البعض عليها بسبب شخصية ”سما“ التي تميل إلى الصور العارية والجريئة ونشرها بصفة يومية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ”سما“، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستقرام“، صورة لها، علّقت عليها قائلة: ”الناس اللي زعلانة وبتحزق أوي في نفسها عشان هعمل أدعية دينية في رمضان.. وبتقول إني منافقة.. وإزاي هطلع بأدعية وفي نفس الوقت بطلع بالبرجين“.

وتابعت ”سما“: ”أحب أقولكم إني فعلا هعيش حياتي عادي ببرجين أو أي حاجة أنا عايزة أعملها.. وفي نفس الوقت هعمل أدعية زي ما أنا عايزة.. واللي أخد صك احتكار الدين له يطلع يوريهولي“.

وأردفت ”سما“: ”أنا أبقي منافقة صحيح لو طلعت بوجه قدام الناس وبوجه آخر من وراهم.. لكن أنا واضحة وصريحة وبطلع بكل وجه يخطر علي بالي قدام الناس مش عاملة شيخة قدام الناس ومن وراهم خرباها“.

واختتمت منشورها قائلة: ”لا أنا ياعم أنت وهو خرباها قدامكم ومن وراكم ولا تزعلوا.. كل واحد بقي يخليه في نفسه.. وربنا اللي هيحاسبني مش حضراتكم.. بس خلاص.. واللي أنا عايزاه هعمله.. واللي يعمل زينا نقوله ياعمنا“.

وكانت الراقصة الاستعراضية سما المصري، قد فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت عن تسجيل أدعية دينية، تزامنًا مع قرب شهر رمضان المبارك، ونشرت كواليس التسجيل وبعض الصور، بعد أن شوّقت جمهورها لمفاجأة.

وجدير بالذكر أن سما المصري دائمًا ما تثير الجدل سواء بآرائها أو تعليقاتها أو تصريحاتها الهجومية ضد شخصيات عامة.