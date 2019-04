شاهد كيف ردت سما المصري على مُنتقدي طرحها أدعية دينية في رمضان

View this post on Instagram

الناس اللي زعلانه وبتحزق اوي في نفسها عشان هاعمل ادعيه دينيه في رمضان وبتقول اني منافقه واذاي هاطلع بادعيه وفي نفس الوقت باطلع بالبرجين احب اقولكم اني فعلا هاعيش حياتي عادي ببرجين أو أي حاجه انا عايزه اعملها وفي نفس الوقت هاعمل ادعيه ذي ماانا عايزه واللي اخد صك احتكار الدين له يطلع يوريهولي….انا ابقي منافقه صحيح لو طلعت بوجه قدام الناس وبوجه اخر من وراهم لكن أنا واضحه وصريحه وباطلع بكل وجه يخطر علي بالي قدام الناس مش عامله شيخه قدام الناس ومن وراهم خرباها…لا انا ياعم انت وهو خارباها قدامكم ومن وراكم ولا تزعلوا…..كل واحد باه يخليه ف نفسه وربا اللي هيحاسبني مش حضراتكم…بس خلاص….واللي انا عايزاه هعمله واللي يعمل ذينا نقوله ياعمنا…