أنغام وتامر ويمان والجسمي في القائمة.. الإعلان عن جوائز الموريكس دور 2019 (صور)

نظمت إدارة جوائز الموريكس دور، حفل توزيع جوائزها لهذا العام 2019، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن العربي والعالمي.

بدأ الحفل بعرض استعراضي راقص حاز إعجاب الحضور، وبعدها بدأ توزيع الجوائز على المكرمين.

وجاءت الجوائز كالآتي: فاز طوني أبي كرم، بجائزة، أفضل شاعر غنائي متميز، كما تسلّم بودي نعوم، جائزة أفضل موسيقي وموزع متميز، وتم تكريم الممثلة الفرنسية العالمية إيمانوييل بييار، عن مجمل أعمالها.

وذهبت جائزة أفضل مخرج، للمخرجة اللبنانية العالمية، نادين لبكي، عن فيلمها اللبناني ”كفر ناحوم“، فيما تم تكريم الممثلة اللبنانية وفاء طربية على مجمل مسيرتها.

ونال النجم ملحم زين والنجم معين شريف جائزة أفضل صوت وأفضل أداء وأفضل أغنية وطنية بعنوان ”حلم الأرض“، وهي من شعر نزار فرنسيس، ولحن سمير صفير.

وتسلمت وفاء خليفة، جائزة أفضل إعلامية عربية عن كامل مسيرتها، وتم تكريم الممثل السويسري الفرنسي العالمي فينسان بيريز، عن مجمل أعماله.

وحصد الفنان عابد فهد، جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما اللبنانية العربية المشتركة عن دوره في مسلسل ”طريق“، واقتنصت الفنانة ورد الخال، جائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول عن مسلسل ”ثورة الفلاحين“.

ونالت الفنانة ستيفاني صليبا، جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها المتميز في مسلسل ”كارما“، وحازت المطربة اللبنانية كارول سماحة، على جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام ونجمة المهرجانات والاستعراضات.

وذهبت جائزة أفضل إنتاج درامي، لمسلسل ”تانغو“ و“ثورة الفلاحين“، وتسلمها المنتج جمال سنان، أما جائزة أفضل ممثلة دور مساند فحصدتها الفنانة رندى كعدي، عن دورها في مسلسل ”ومشيت“.

واستطاع النجم المصري تامر حسني، الفوز بجائزة نجم الغناء العربي للعام 2019 وأفضل نجم شباك تذاكر عن فيلم ”البدلة“، وعادت جائزة الممثل اللبناني الظاهرة لهذا العام في التمثيل للفنان جيري غزال، عن دوره في ”أم البنات“.

أما جائزة أفضل ممثل لبناني دور أول فذهبت للفنان باسم مغنية، عن دوره في ”ثورة الفلاحين“، و“تانغو“، وحصدت المطربة الفرنسية جولي بياتري، جائزة أفضل مغنية فرنسية عالمية عن مجمل أعمالها.

أما النجم أمير كرارة، فاستطاع حصد جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن دوره في مسلسل ”كلبش 3″، بعد منافسة مع أحمد عز وهاني سلامة.

ونالت الفنانة المصرية نيللي كريم، جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن دورها في مسلسل ”اختفاء“، وأطلت النجمة المصرية على المسرح لتسلم جائزة نجمة الغناء العربية لهذا العام.

وحصد زياد برجي، جائزة نجم الغناء اللبناني لهذا العام، أما كلوديا مرشليان فتسلمت جائزة أفضل كتابة سيناريو عن مسلسل ”أم البنات“، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج درامي للعام عن مسلسلي ”أم البنات“، و“ثورة الفلاحين“، للمخرج فيليب أسمر“.

وعادت جائزة أفضل ممثلة لبنانية ظاهرة العام في التمثيل لدانييلا رحمة، عن دورها في مسلسل ”تانغو“، أما أفضل فيلم سينمائي لبناني للعام، فحصدها المخرج طوني فرج الله.

وتسلمت ختام اللحام، جائزة أفضل ممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها، ونال فادي أندراوس، جائزة أفضل ممثل عن دور مساند في مسلسل ”حبيبي اللدود“، ونالت عبير نعمة، جائزة أفضل أغنية لبنانية للعام، وتحمل عنوان ”وينك“، وهي من شعر جرمانوس جرمانوس، ولحن مروان خوري.

واستطاع هادي أسود، أن ينال جائزة أفضل نجم غناء عربي شاب، فيما تسلمت إنجي جمال، جائزة أفضل فيديو كليب للعام، ونال طوني مخول جائزة أفضل ألبوم موسيقي متميز، أما أفضل أغنية عربية فذهبت لأغنية ”أحبك“، للنجم الإماراتي حسين الجسمي.

وحصد الممثل التركي جان يمان، جائزة أفضل فنان عالمي عن دوره في مسلسل ”الطائر المبكر“، وأفضل ممثلة ذهبت للنجمة التركية ديميت اوزدمير.