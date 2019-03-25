معركة بين أليسا وأفيخاي أدرعي تنتهي بـ“بلوك“

انتهت معركة بين المطربة اللبنانية أليسا والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، جرت وقائعها على صفحات تويتر، بـ“بلوك“ حاسم كان من نصيب المتحدث الإسرئيلي.

ونشرت أليسا تغريدة على حسابها في تويتر، أعربت فيها عن تعاطفها مع المأساة الفلسطينية، قائلة إن ”أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟“.

أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟ — Elissa (@elissakh) March 25, 2019

لكن أدرعي، الذي ينشط على الصفحات العربية في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر أن حركة المقاومة الإسلامية ”حماس“، هي المسؤولة عن هذا الوضع.

وأوضح أدرعي، الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة، ”نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم، صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة، التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف“.

ولم تواصل أليسا السجال مع أدرعي، بل حسمت الأمر بـ“بلوك“، قائلة ”هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك“، واصفة أدرعي بـ“المحتل الوقح“.

هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك #محتل_وقح pic.twitter.com/RBLrfnc1fH — Elissa (@elissakh) March 25, 2019

وغالبًا ما تتجنب النخب الثقافية والفنية العربية خوض سجالات من هذا النوع مع الإسرائيليين، فهي ترى أن مجرد الدخول في هكذا سجالات، يعد نوعًا من التطبيع الذي تعارضه غالبية العرب.