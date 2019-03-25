أعمال تاريخية سورية تحضر بقوة في دراما رمضان 2019

بعد غيابها لأعوام وعودتها في العام المنصرم بعملين، تعود الدراما التاريخية إلى الواجهة لتنافس بقوة في الدراما السورية في رمضان للعام الحالي.

وسيشكل الموسم الدرامي المقبل فرصة لعشاق التاريخ لمتابعة أعمال وسير لمؤثرين في العالم العربي والإسلامي.

”الحلاج“

يتناول ”الحلاج“ سيرة الصوفي الشهير حسين بن منصور الحلاج، الذي شهد عصر الخلافة العباسية الثانية، والذي عاش في خضم تلك الفترة التاريخية شديدة التعقيد من حيث المجريات السياسية، كما ويتناول العمل تنقلات الحلاج إذ إنه كان من كبار الرحالة في تاريخ الفكر الصوفي.

وهو من تأليف أحمد المغربي وإخراج السوري علي علي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم غسان مسعود، منذر رياحنة، منى واصف، زهير رمضان، عاكف نجم، محمد قنوع وغيرهم الكثير.

”سيرة الدم“

ويواصل صناع المسلسل العربي التاريخي ”سيرة الدم“ عمليات تصوير العمل في تونس، وهو من إخراج البريطاني بيتر ويبر، وتأليف الكاتب المصري محمد سليمان عبد الملك، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين السوريين منهم رشيد عساف، ديمة قندلفت، كندا حنا، حسن عويتي، محمود نصر، ورنا شميس.

وتدور أحداث العمل حول صراع العثمانيين وحروبهم مع الفرس والمماليك، والحروب في المنطقة العربية، ويركز بشكل أساس على فترة تولي السلطان سليمان الأول للحكم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المخرج البريطاني بيتر ويبر بتولي إخراج مسلسل عربي، رغم إخراجه سابقًا لأفلام ملحمية مثل ”الإمبراطور“ في عام 2012.

”مقامات العشق“

كذلك سيتابع الجمهور خلال الموسم الدرامي المقبل مسلسل ”مقامات العشق“ وهو عمل تاريخي يروي سيرة محي الدين ابن العربي الملقب بالشيخ الأكبر، أحد أشهر المتصوفين، والعمل من إخراج أحمد إبراهيم أحمد وتأليف محمد البطوش، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الفن السوري، منهم: نادين خوري، وعاكف نجم، ونسرين طافش، ومصطفى الخاني، ولجين اسماعيل، وقمر خلف، ومن لبنان يوسف الخال وآخرون.