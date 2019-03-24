زوج نجمة ”ستار أكاديمي“ شاهيناز ضياء الدين يرد على رواية اعتدائه عليها (فيديو)

كشف رجل الأعمال المصري إيهاب محمود، زوج مواطنته المطربة شاهيناز ضياء الدين نجمة الموسم الخامس من برنامج ”ستار أكاديمي“، تفاصيل مثيرة بشأن حقيقة الاعتداء على زوجته ووالدتها، مؤكدًا أنه لا صحة للرواية التي ذكرتها الفنانة، وإصابتها بنزيف في الأنف.

وقال محمود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”حضرة المواطن“، المذاع على قناة ”الحدث اليوم“، إن بداية الواقعة كانت عندما فوجئ بأن زوجته المطربة شاهيناز خارج مصر منذ 8 أيام، ما بين دبي وإندونيسيا، في حين أنها كانت قد أبلغته أنها ستذهب لرحلة عمل ما بين مدينة الجونة والعين السخنة، وتركت له ابنهما ”مالك“ حتى تتفرغ لإحياء الحفلات الغنائية هناك.

وأوضح إيهاب أنه أصيب بعدها بالضيق الشديد، مثل أي رجل شرقي لديه غيرة على زوجته وأهل بيته، ولكنه لم يقدم على ضربها، مؤكدًا أنه لم يخطف نجله مثلما ادعت، ولا يوجد أب يقبل على خطف ابنه.

وأشار إلى أن زوجته وضعت شاش بلاستر على أنفها كي تظهر أني تعديت عليها وهذا لم يحدث والحقيقة أنها تعاني من الجيوب الأنفية وأي لمسة في أنفها تؤدي إلى نزول الدم، وبعدها نشرت صور سيلفي على السوشيال ميديا تزعم فيه بأنني قمت بضربها هي والدتها.

وذكر أن كل ما في الأمر أنه حينما ذهب لأخذ ابنه لفسحة، تعدت عليه زوجته ووالدتها التي وصفها بأنه طويلة اللسان واليد، اعتقادًا منهما بأنه سيخطف نجله، فكان يدافع عن نفسه فقط، قائلاً: ”لم أعتد عليهما لأننا لسنا في غابة ولن أضرب سيدات“.

وأكد أنه منفصل عن زوجته منذ عامين ونصف العام، وهناك قضايا خلع أقامتها ضده، ولكن تم رفضها في المحاكم، مبينًا أنه: ”لو تم الكشف عن زوجته شاهيناز سيتم التأكيد على أنه لا توجد أي مشكلة في أنفها، وهي سليمة تمامًا“، متوعدًا بمقاضاة زوجته بعد حملة التشهير بحقه.

وكانت الفنانة شاهيناز ضياء الدين، قد فاجأت جمهورها بنشر صورة لها، زعمت فيه أن زوجها تعدى عليها ورفض أن يعطيها ابنها.