هاني شاكر يرد على ”وساطة“ أحلام للصلح مع شيرين عبد الوهاب (صور)

أكد نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، احترامه للفنانة الإماراتية ”أحلام“ التي توسطت للمطربة شيرين عبدالوهاب، للصلح بينها وبين النقابة بعد قرار توقيفها عن الغناء على خلفية إساءتها لمصر في حفلها الغنائي بالبحرين.

وأوضح هاني شاكر، في تغريدتين عبر حسابه على ”تويتر“، أنه يعتبر شيرين، أختًا له، وسبق وتوسط لها في الصلح مع الموسيقار الراحل حسن أبو السعود.

وكتب قائلًا: ”الفنانة الكبيرة أحلام، تقديري واحترامي لك ولروحك الطيبة الواضحة في رسالتك بخصوص شيرين التي اعتبرها أختًا، بل ابنة وأحترم موهبتها جدًا، وهي تعلم ذلك حين أبرمت الصلح بينها وبين الراحل حسن أبو السعود في منزلي بعد وقفها“.

وتابع: ”وقمت فعلًا بتوجيهها كأبْ مثلما قلت أنت في آخر مشكلة لها وحضرت معها التحقيق بنفسي ونصحتها بالامتناع عن الكلام غير المحسوب حفاظًا على ما وصلت إليه من نجومية وتسأل في ذلك“.

الفنانه الكبيره أحلام تقديري واحترامي لك ولروحك الطيبه الواضحه في رسالتك بخصوص شيرين التي اعتبرها أخت بل أبنه وأحترم موهبتها جداً وهي تعلم ذالك حين أبرمت الصلح بينها وبين الراحل حسن ابو السعود في منزلي بعد وقفها وقمت فعلاً بتوجيهها كأب مثلما قلتي انت في اخر مشكله لها وحضرت معها — Hany Shaker (@HanyShaker) March 24, 2019

وأوضح، أن ”المزحة“ هذه المرة تخص الأمن القومي المصري، كما أن التحقيق سيكون في مجلس الدولة والنقابة، فقال: ”ولكن هذه المرة المزاح في نطاق الأمن القومي وصورة مصر أمام الوطن العربي، والموضوع ليس في يدي، هناك تحقيق من مجلس الدولة والنقابة، والقرار ليس قراري على الرغم من شخصنتها للموضوع“.

التحقيق بنفسي ونصحتها بالامتناع عن الكلام الغير محسوب حفاظا علي ماوصلت اليه من نجوميه وتسأل في ذالك ولكن هذه المرة المزاح في نطاق الأمن القومي وصورة مصر أمام الوطن العربي والموضوع ليس في يدي هناك تحقيق من مجلس الدوله والنقابه والقرار ليس قراري علي الرغم من شخصنتها للموضوع — Hany Shaker (@HanyShaker) March 24, 2019

وكانت أحلام، قد ناشدت هاني شاكر، بالوقوف بجانب شيرين، وتوسطت للصلح بينها وبين النقابة، من خلال تغريدتين أيضًا نشرتهما عبر حسابها في ”تويتر“، فكتبت: ”شيرين لما غنت ما شربتش من نيلها زدنا عشقًا لمصر، شيرين أحسها مثلي إنسانة طيبة وعفوية، وأكيد ولاؤها وحبها لبلدها لا يختلف عليه اثنان“.

واستطردت: ”اليوم وبعد أن شاهدت الفيديو، أنا أجزم بأنها لا تقصد الإساءة لبلدها، وتتكلم عن نفسها في كل مرة تتورط بسبب كلامها على المسرح والكل يعلم بذلك تمامًا“.

#شيرين لما غنت ما شربتش من نيلها زدنا عشق ل مصر شيرين احسها مثلي انسانه طيبه وعفويه واكيد ولائها وحبها لبلدها لا يختلف عليه اثنان اليوم وبعد ان شاهدت الفيديوا انا أجزم بأنها لاتقصد الاساءه لبلدها و تتكلم عن نفسها في كل مره تتورط بسبب كلامها ع المسرح والكل يعلم بذلك تماماً #يتبع — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) March 24, 2019

وتابعت أحلام: ”ورسالتي هذه المرة لكبيرنا في الفن وهرم الأغنية العربية وأمير الطرب ورئيس النقابة في مصر الأستاذ هاني شاكر، أن يأخذ موضوع فنانة شرّفت بلدها بنت مصر شيرين بعين الاعتبار، وأن يوجهها كأبْ لأنك فعلًا أبْ للجميع“.

وأتمت: ”اعتبرها ابنتك وهي أكيد تعتبرك الأب الروحي للفن بالنسبة لها ولي وللجميع“.

ورسالتي هذه المره لكبيرنا في الفن وهرم الاغنيه العربيه وامير الطرب ورئيس النقابه في مصر الاستاذ هاني شاكر ان ياخذ موضوع فنانه شرفت بلدها بنت مصر شيرين بعين الاعتبار وان يوجهها كأب لانك فعلاً اب للجميع ????????اعتبرها ابنتك وهي اكيد تعتبرك الاب الروحي للفن بالنسبه لها ولي وللجميع ???????????? — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) March 24, 2019

وكانت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، قد استغاثت بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد اتهامها بالإساءة لبلادها، على خلفية حفلها الأخير الذي أحيته في البحرين، قائلة:“أنا حاسة بالاضطهاد في بلدي، وأنت أبونا كلنا“.

ووجهت شيرين، رسالة للرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، حيث قالت: ”أنت أبونا كلنا، وأنا زي بنتك، وحاسة إني بتعرض للاضطهاد، واللي بيحميني جيش بلدي، ومصر بالنسبة لي خط أحمر، وبتأسف لكل إنسان زعلان مني، أنا آسفة، وبعد كده هحترم نفسي، ومش هتكلم“.

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ويوم الخميس، قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، إيقاف الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الغناء، اعتبارًا من تاريخه، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من ”اتهامات مسيئة لمصر“.

وكانت شيرين قد صرحت خلال حفل البحرين قائلة: ”أنا هنا اتكلم براحتي، في مصر ممكن يسجنوني“، ما أثار جدلًا واسعًا وأدى لقيام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضدها يتهمها بالإساءة لمصر.