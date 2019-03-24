نوال الكويتية تعتذر عن حفل السعودية لـ“ظرف صحي طارئ“

اعتذرت الفنانة نوال الكويتية، عن مشاركتها الغنائية في حفل مهرجان ”موسم الشرقية“ المقرر عقده في السعودية يوم 29 آذار/مارس الجاري، وذلك لظرف صحي طارئ.

ونشرت نوال الكويتية اعتذارها في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر“، قالت فيها: ”جمهوري الحبيب يسعد مساكم، كنت متشوقة للقاكم ولكن ظروفي الصحية منعتني فاعذروني، على أن التقيكم في مناسبات جاية وأعوضها لكم بإذن الرحمٰن“.

جمهوري الحبيب يسعد مساكم ، كنت متشوقه للقاكم ولكن ظروفي الصحية منعتني فاعذروني ، على ان التقيكم في مناسبات جايه واعوضها لكم بإذن الرحمٰن ???????????? — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) March 24, 2019

من جانبه، علق النجم السعودي الكبير رابح صقر، الذي كان من المقرر أن تشاركه في إحياء الحفل، وغرد للكويتية على ”تويتر“ بقوله: ”ما تشوفين شر يا أم حنين وطهور إن شاءالله“.

ماتشوفين شر ياأم حنين وطهور ان شاءالله — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) March 24, 2019

ومن المقرر أن يحيي الحفل بمشاركة رابح صقر، المغني اليمني فؤاد عبدالواحد، بدلًا من نوال الكويتية.