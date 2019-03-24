نوال الكويتية تعتذر عن حفل السعودية لـ“ظرف صحي طارئ“

نوال الكويتية تعتذر عن حفل السعودية لـ“ظرف صحي طارئ“

المصدر: محمد إسماعيل- إرم نيوز

اعتذرت الفنانة نوال الكويتية، عن مشاركتها الغنائية في حفل مهرجان ”موسم الشرقية“ المقرر عقده في السعودية يوم 29 آذار/مارس الجاري، وذلك لظرف صحي طارئ.

ونشرت نوال الكويتية اعتذارها في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر“، قالت فيها: ”جمهوري الحبيب يسعد مساكم، كنت متشوقة للقاكم ولكن ظروفي الصحية منعتني فاعذروني، على أن التقيكم في مناسبات جاية وأعوضها لكم بإذن الرحمٰن“.

من جانبه، علق النجم السعودي الكبير رابح صقر، الذي كان من المقرر أن تشاركه في إحياء الحفل، وغرد للكويتية على ”تويتر“ بقوله: ”ما تشوفين شر يا أم حنين وطهور إن شاءالله“.

ومن المقرر أن يحيي الحفل بمشاركة رابح صقر، المغني اليمني فؤاد عبدالواحد، بدلًا من نوال الكويتية.

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