”المهن الموسيقية“ تحدد موعد التحقيق مع شيرين عبد الوهاب وتكشف موقفها حال عدم الحضور

لا تزال أزمة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، مثار جدل في مصر، خاصةً بعدما حددت نقابة المهن الموسيقية، الأربعاء المقبل، موعدًا للتحقيق معها، بعد قرار توقيفها عن الغناء على خلفية إساءتها لمصر في حفلها الأخير بمملكة البحرين.

وأوضح المطرب حسام حبيب زوج شيرين، في تصريحات صحفية له، أن المطربة ”لن تحضر للنقابة، ولن تخضع للتحقيق معها“، معللًا موقفها بأن ”النقابة لم تكن داعمة لها“.

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع طارق مرتضى، المسؤول الإعلامي للنقابة، لمعرفة موقف شيرين، في حال عدم حضورها التحقيق، حيث أوضح أن لائحة النقابة، تنص على أنه في حال عدم حضور أي مطرب يحمل عضوية النقابة للتحقيق له حالتان.

وأردف مرتضى، أنه ”في حال عدم الحضور في الموعد المقرر، وتم التواصل مع النقابة والإبلاغ بعدم الحضور لأي سبب شخصي، يستمر الإيقاف إلى أجل غير مسمى، واللجوء لتحديد موعد جديد للتحقيق“.

وأضاف، أن الحالة الثانية، تنص على أنه إذا لم تحضر ”شيرين“ للتحقيق، مع تجاهلها إبلاغ الشؤون القانونية، وتوضيح سبب، ”سيستمر الإيقاف، مع تحديد جلسة أخرى، يُتخذ فيها قرار بشطبها من سجلات نقابة الموسيقيين، لعدم احترمها القرار“.

واستغاثت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد اتهامها بالإساءة لبلادها، على خلفية حفلها الأخير الذي أحيته في البحرين، قائلة:“أنا حاسة بالاضطهاد في بلدي، وأنت أبونا كلنا“.

ووجهت شيرين، رسالة للرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، حيث قالت: ”أنت أبونا كلنا، وأنا زي بنتك، وحاسة إني بتعرض للاضطهاد، واللي بيحميني جيش بلدي، ومصر بالنسبة لي خط أحمر، وبتأسف لكل إنسان زعلان مني، أنا آسفة، وبعد كده هحترم نفسي، ومش هتكلم“.

ويوم الخميس، قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، إيقاف الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الغناء، اعتبارًا من تاريخه، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من ”اتهامات مسيئة لمصر“.

وكانت شيرين قد صرحت خلال حفل البحرين قائلة: ”أنا هنا اتكلم براحتي، في مصر ممكن يسجنوني“، ما أثار جدلًا واسعًا وأدى لقيام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضدها يتهمها بالإساءة لمصر.