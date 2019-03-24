تصرف مقزز لمراسل قناة أمريكية على الهواء مباشرة (فيديو)

رصدت كاميرا قناة ”أن بي سي“ الأمريكية تصرفًا وصفه متابعون بأنه ”مقزز“، حدث على الهواء مباشرة لمراسلها في شرق سوريا مات برادلي.

وكان مذيع النشرة الإخبارية في القناة الأمريكية بدأ بالحديث مع المراسل مات برادلي، بشأن هزيمة تنظيم داعش المتشدد وسقوطه بآخر معاقله ببلدة الباغور شرق سوريا والتطورات الميدانية.

عدسة الكاميرا لم تعط برادلي فرصة لكي يجهز نفسه للظهور على الشاشة، ورصدته وهو يحاول تصفيف شعره بالبصق على يديه ووضع البصاق على رأسه لتسريح شعره، وسط حالة من الصدمة انتابت مذيع النشرة الرئيسة في الاستيديو.

وفشل المراسل في الظهور في البث المباشر بعدما حدث خلل فني على ما يبدو، إلا في حالة كانت القناة قررت عدم ظهوره وافتعلت مشكلة فنية لمداراة تصرفه المشين.