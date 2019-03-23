بعضهم ساندها وآخرون طالبوا بمحاسبتها.. ”أزمة شيرين“ تقسم الوسط الفني في مصر (فيديو إرم)

انقسمت آراء عدد من الفنانين المصريين حِيال قرار نقابة المهن الموسيقية، بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء بعد اتهامها بالإساءة لمصر.

وقررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنانة المصرية شيرين عن الغناء وإحالتها للتحقيق، بعدما تقدّم محامٍ مصري ببلاغ ضدها يتهمها بـ“التطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد“، إذ قالت بحفل لها في البحرين: ”أتكلم هنا براحتي، اللي بيتكلم في مصر بيتحبس“.

وتباينت آراء الفنانين في تقرير لـ“إرم نيوز“، حول أزمة شيرين بين من يرونها زلة لسان لا تستدعي الضجة الكبيرة التي لحقت بها، وبين من يعتبرون الإساءة لمصر جريمة تنزع عن صاحبها حقوق العيش على أراضيها.

وما بين المساند لشيرين باعتبارها تتحدث بطيبة وحسن نيّة ولا تُنظّم كلامها، وبين الذي يطالب بمحاسبتها على ما اقترفته حال ثبوت تلك الاتهامات، وهناك طرف آخر يرى ضرورة التروي لمعرفة نتائج التحقيقات الجارية.