سما المصري تسخر من غادة عبدالرازق وتشبهها بمايكل جاكسون

سخرت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري من مواطنتها الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قيامها بنشر صورة لها تجمعها مع إحدى صديقاتها، لتصفها بأنها تشبه النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون. إلى جانب السخرية من ملامح وجهها بالتنكر على طريقة الفنان المصري رامز جلال في برامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان سنويًا.

ونشرت سما صورة لغادة عبدالرازق وكتبت نصًا: ”هي غادة عبدالرازق مالها قالبة على مايكل جاكسون كده ليه؟… هي هتعمل برنامج رامز جلال السنة دي وإحنا مش واخدين بالنا؟ في إشارة منها لتغير ملامح وجهها لتشبه الرجال“.

ولم يتوقف الأمر عند التعليقات فقط من قبل متابعي الفنانة سما المصري، حيث طالبها بعض المتابعين بعدم الخوض في مثل هذه الأمور، إلى جانب من أيدها في تغيير ملامح غادة عبدالرازق.

وكتب المعلقون عدة تعليقات من بينها:“غادة هي العشق الأول“، و“غادة ست كبيرة خلاص“، و“خليكي في نفسك“، و“لا يا سما دا عليها برجين أفجر منك“، في إشارة إلى مفاتن جسد كل منهما.

كما علق المتابعون:“إنتي بتتريقي ليه مش ممكن تكون عيانة“، و“هي شبه رامز جلال لما كان بيقلد دور راجل عجوز في البرنامج“، و“عاملة زي مصاصين الدماء“، إلى جانب الكثير من التعليقات الأخرى.

يذكر أن سما المصري غالبًا ما تثير الجدل في مصر سواء بإطلالاتها الجريئة أو تصريحاتها الهجومية ضد الشخصيات العامة من الإعلاميين والسياسيين والفنانين، كذلك الكليبات والمقاطع التي تظهر مفاتن جسدها بين الحين والآخر.