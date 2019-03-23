شاهد.. عمرو دياب يشعل الدمام في ثاني حفلاته بالسعودية (فيديو وصور)

تألق الفنان المصري عمرو دياب، أمس الجمعة، في ثاني حفل غنائي له في مدينة الدمام السعودية، ضمن مهرجان الشرقية الغنائي.

احلى يوم والله ❤️???? يا هضبه يا اسطووووررره راح صوتي منك #عمرو_دياب pic.twitter.com/0dtAiovAmt — بوزامل. (@3badyZ) March 22, 2019

اووووك كمل كمل ابدا ماتذكرت حفل الدرعية???????????????????? pic.twitter.com/ONcIANezih — صاف/حاف (@Queen__safia) March 23, 2019

وشارك دياب كوكبة من النجوم في إحياء حفلات مهرجان الشرقية، من أبرزهم أصالة ونبيل شعيل ومحمد عبده وماجد المهندس ونجوى كرم والمغني الأمريكي بيتبول وأكون وفرينش مونتانا وغيرهم.

احضر الحفله ف مصر اقف اخر واحد احضرها ف السعوديه اكون واقف اول واحد سبحان الله ????????????????????????‍♂️???? #عمرو_دياب pic.twitter.com/WmG5kmLVSN — أسـامه مـدبـولي ✨????????‍♂️ (@sh5rtoon_16) March 22, 2019

وقدم الهضبة خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغنياته، منها: ”قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، يتعلموا، تملي معاك، وياه، انت مغرور، برج الحوت، معاك قلبي، هدد، العالم الله، حبيبي يا نور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، كنت في بالي“ وغيرها من الأغاني.

ووجه دياب رسالة لجمهوره في السعودية، معربًا عن سعادته برؤيتهم والغناء أمامهم، كما توجه بالشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الذي أتاح له فرصة الغناء في المملكة للمرة الثانية.

يذكر أن عمرو دياب أحيا حفله الأول في السعودية، في شهر ديسمبر/كانون الأول، وقدم خلاله عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي نالت إعجاب الجمهور، وتفاعل معها بشكل كبير.