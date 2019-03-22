مؤلف ”هوجان“ يكشف تفاصيل جديدة عن المسلسل ودور محمد إمام

قال السيناريست المصري محمد صلاح العزب، إن الفنان محمد عادل إمام، لن يجسد شخصية ”مصارع“، في مسلسله الرمضاني الجديد ”هوجان”، لافتًا إلى أنه اختار هذا الاسم ليتناسب مع طبيعة الشخصية فقط.

وكشف مؤلف المسلسل التفاصيل، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، قائلًا: ”يبدو من اسم المسلسل تعلق محمد إمام، برياضة المصارعة، لكنه سيظهر كشاب قوي يمتلك مقومات وقدرات عضلية، ويسكن في إحدى المناطق الشعبية“.

وأضاف: ”يأتي محمد إمام، إلى المنطقة الشعبية قادمًا من إحدى القرى النائية، التي تتحدث اللهجة الفلاحية، وهو ما يجعل محمد إمام، في حالة من التحدي لهذه اللهجة، حتى يتغلب على ما يواجهه في المنطقة الشعبية“.

وأشار مؤلف المسلسل، إلى أنه تم توفير مصحح لهجة لمحمد إمام، في كواليس تصوير المسلسل بتكليف خاص من مخرجة العمل شيرين عادل.

وأكد العزب، أنه حرص على التجديد في القوالب والشخصيات داخل المسلسل لضمان استمرارية النجاح ونجومية البطل.

وأضاف أن الشخص الخارق للطبيعة، يمكن تشبيهه في منطقته بالمصارع، لافتًا إلى أن شخصية ”هوجان“، موجودة في الواقع، ولكن لم تظهر للدراما من قبل.

واستطرد: ”سنقدم محمد إمام، في شخصية أقرب للكوميديا، كما أن شخصيته تحمل معاني القدوة في رحلة الصعود، وأنه لا يوجد مستحيل أمام أي شاب يأتي من الريف ليُصبح من صفوة المجتمع“.

يُذكر أن مسلسل ”هوجان“، يقوم ببطولته محمد إمام، ويشاركه كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد أسامة، الشهير بـ“أوس أوس“، والفنان صلاح عبدالله، وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.