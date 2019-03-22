بسبب تصرفاتها ”غير الأخلاقية“.. إسقاط حضانة فاشينيستا إيرانية لابنيها بالكويت

قضت دائرة الأسرة بالمحكمة الكلية في دولة الكويت بإسقاط حضانة ابن وابنة ”فاشينيستا“ شهيرة وضمهما لوالدهما، بسبب سوء سمعة الفاشينيستا وإتيانها أفعالًا خارجة عن العادات والتقاليد.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن محامية الزوج تقدمت بدعوى إسقاط الحضانة ضد طليقة موكلها، بسبب عدم أهليتها في رعاية الأبناء، بعد رصد مقطع مصور لها وهي برفقة صديق زوجها وسكنها بشقة باسم شخص ليست على صلة قربى معه، وغيرها من التصرفات والأعمال المخالفة للعادات والتقاليد.

ولم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن هوية الفاشينيستا، إلا أنه ورد أنها إيرانية الأصل.