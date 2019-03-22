شاهد.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا (صور وفيديو)

قدّمت الفنانة الإماراتية أحلام، لجمهورها السعودي، والذي حضر أولى حفلاتها العائلية بالمملكة، أمس الخميس، هدايا وضعتها على كل مقاعد الحاضرين.
وكانت هدايا أحلام، عبارة عن حقيبة تشمل العلم السعودي، وعلبة من الشوكولاتة على كل مقعد، فيما شارك مغردون صورًا ومقاطع فيديو من الهدايا.
كما فاجأت المطربة الإماراتية جمهورها بعرض أغنيتها المصورة الجديدة بعنوان ”أبرحل“ للمرة الأولى.
وحظيت أحلام باستقبال حار وتصفيق حاد من قبل الحضور، فقابلتهم بتوجيه الشكر على حسن الضيافة وعلّقت قائلة: ”فيه قصة عشق بيني وبين السعودية، واليوم مثل ما زوجت كل بنات السعودية، استقبلتوني عروسًا في الرياض، وهذا الدائم في بدايتي في بلدي الثاني في المملكة العربية السعودية“.
#فنانة_العرب تدلل جمهورها بتقديم شوكولاتة في حفلها الأول في السعودية
—#أحلام_في_الرياض @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/fbgvEKPQyp
— تحديثات أحلام (@Ahlam_Update) March 21, 2019
وبدأت أحلام حفلها بأغنية ”تدري ليه أزعل عليك“، ثم تبعتها بمجموعة منتقاة من أغانيها، كان أبرزها عرض أغنيتها المصورة الجديدة بعنوان ”أبرحل“ للمرة الأولى.
#احلام_في_الرياض
ماراح اتزوج اي بنت حضرت pic.twitter.com/gcXvzl8CI0
— سلطان الحارثيTaif (@sultan23_Ss) March 21, 2019
ودشن الجمهور السعودي هاشتاق ”#أحلام_في_الرياض“، ضمن الموضوعات الأكثر رواجًا في ”تويتر“ السعودية، مساء الخميس، الذي قام فيه الحاضرون للحفل بمشاركة بعض لقطاته.
ما كانت ليله عاديه ♥️ #احلام_في_السعوديه@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/ezq9h4KDiR
— T.W. (@Teef_33) March 21, 2019
يذكر أن حفل أحلام أقيم على مسرح القاعة الرئيسة في مركز ”الملك فهد الثقافي“ في مدينة الرياض، والذي يتسع لـ3000 آلاف شخص، كما يقام حفل آخر لها اليوم الجمعة.
احلام تحيي حفلها الاول بالسعودية
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— هيئة المشاهير (@nadia_almobark) March 21, 2019